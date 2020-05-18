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18.05.2020 02:49
Рубрика: В мире

Трамп заявил о серьезном сокращении числа заболевших COVID-19 в США

Фото: Drew Angerer/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP Фото: Drew Angerer/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP
Фото: Drew Angerer/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Президент США Дональд Трамп объявил о снижении количества заражений коронавирусом в стране за последнее время. "Число случаев COVID-19 сильно снижается по всей территории, за некоторыми исключениями. Действительно, очень хорошие новости!" - написал Трамп в своем Twitter.

Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Соединенные Штаты находятся на первом месте в мире по числу подтвержденных случаев заражения. По данным Университета Джонса Хопкинса, выявлено почти 1,5 миллиона случаев коронавируса, скончались 89,5 тысячи человек, выздоровели и были выписаны из больниц - 268 тысяч американцев.

На прошлой неделе хозяин Белого дома объявил, что в стране проведено более десяти миллионов тестов на коронавирус. Власти США также направят штатам 11 миллиардов долларов на программы тестирования. Это, по мнению администрации Трампа, является необходимым условием для безопасного "открытия" экономики страны после введенных ранее ограничений.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19

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