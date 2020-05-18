Трамп заявил о серьезном сокращении числа заболевших COVID-19 в США

Президент США Дональд Трамп объявил о снижении количества заражений коронавирусом в стране за последнее время. "Число случаев COVID-19 сильно снижается по всей территории, за некоторыми исключениями. Действительно, очень хорошие новости!" - написал Трамп в своем Twitter.

Соединенные Штаты находятся на первом месте в мире по числу подтвержденных случаев заражения. По данным Университета Джонса Хопкинса, выявлено почти 1,5 миллиона случаев коронавируса, скончались 89,5 тысячи человек, выздоровели и были выписаны из больниц - 268 тысяч американцев.

На прошлой неделе хозяин Белого дома объявил, что в стране проведено более десяти миллионов тестов на коронавирус. Власти США также направят штатам 11 миллиардов долларов на программы тестирования. Это, по мнению администрации Трампа, является необходимым условием для безопасного "открытия" экономики страны после введенных ранее ограничений.