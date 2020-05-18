У отца Хабиба Нурмгомедова обнаружено серьезное поражение легких

Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов по-прежнему находится в тяжелом состоянии. О состоянии его здоровья рассказал ТАСС источник, близкий к ситуации. По его словам, отец чемпиона UFC по-прежнему находится в одной из московских больниц и его состояние оценивается как тяжелое.

"Состояние остается тяжелым. Есть серьезное поражение легких, он не может разговаривать и двигаться. Был также инсульт, проведено шунтирование", - сказал собеседник агентства.

В конце апреля Нурмагомедов-старший был госпитализирован в больницу в Дагестане с пневмонией. После того, как ему стало хуже, он был перевезен в Москву, где ему была сделана операция на сердце и он около недели находился в искусственной коме.