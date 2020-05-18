Новости

Живущего в Киеве российского юмориста разозлил вопрос о Крыме 05:20
Американское издание сообщило о новом "морском монстре" в России 05:10
В Японии розничная цена на золото достигла рекордного уровня 04:45
Аномальная жара в Сибири продержится еще неделю 04:31
ВВС Канады сообщили о гибели одного человека при крушении самолета 04:09
Видео: В Приморье выходивший к людям тигренок отправлен на реабилитацию 04:00
Хабаровчанин получил срок за призывы к терроризму 03:49
На Камчатке мужчину осудили за призывы к убийству росгвардейцев 03:36
Россиянам предложили понаблюдать за МКС невооруженным глазом 03:30
Трамп заявил о серьезном сокращении числа заболевших COVID-19 в США 02:49
ВОЗ оценила эффективность распыления дезинфицирующих средств при COVID-19 02:31
Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель 02:20
Пилот разбившегося в Канаде военного самолета успел катапультироваться 01:37
В Дагестане медики "Скорой помощи" пожаловались на отсутствие выплат 01:25
В США резко снизилось число заявок на грин-карты и гражданство 01:08
Шесть человек погибли в ДТП в Курганской области 00:30
В Канаде разбился самолет пилотажной группы ВВС 00:09
Более 70 человек умерли от коронавируса в Москве за сутки 17.05.2020
Вирусолог рассказал, кому сделают прививку от COVID-19 в первую очередь 17.05.2020
Призывников обеспечат медицинскими масками на пути к местам службы 17.05.2020
Правительство утвердило порядок продления регионами ограничений для бизнеса 17.05.2020
Главврач осетинской "скорой" заявил об увольнении после критики губернатора 17.05.2020
Коронавирус выявлен у 1,6 тысячи военнослужащих ВС 17.05.2020
Итальянская молодежь перестала сохранять социальную дистанцию 17.05.2020
В Сочи девушка выжила, упав с мотоцикла на скорости 190 км/ч 17.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
18.05.2020 04:45
Рубрика: В мире

В Японии розничная цена на золото достигла рекордного уровня

На фоне пандемии коронавируса цена на золото в понедельник вышла в Японии на самый высокий уровень в истории местных розничных продаж. Определяющая в стране котировки на драгоценный металл компания "Танака кикиндзоку" продавала грамм золота за 6712 иен (более 62 долларов).

Фото: AP Photo/Koji Sasahara
Как Япония справляется с коронавирусом

Это на 88 иены больше, чем было на торгах в пятницу, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Kyodo. По его данным, спрос на золото обычно растет в обстановке беспокойства на финансовых рынках. Ранее правительство Японии объявило, что ВВП страны в первом квартале текущего года сократился на 3,4% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Напомним, что в марте и апреле российские банки зафиксировали повышенный спрос клиентов на физическое золото и золотые монеты. В ряде банков продажи монет увеличились сразу в три раза. Спрос вырос не только на покупку золота, но и других драгоценных металлов.

В мире Восточная Азия Япония

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб о нехватке масок
Бельгийские врачи устроили премьеру "коридор позора"
Вирусолог рассказал, кому сделают прививку от COVID-19 в первую очередь
Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель
Россиянам предложили понаблюдать за МКС невооруженным глазом
В Германии планируют ввести налог на богатых для преодоления кризиса
Греция откроет туристический сезон с 1 июля