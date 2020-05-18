В Японии розничная цена на золото достигла рекордного уровня

На фоне пандемии коронавируса цена на золото в понедельник вышла в Японии на самый высокий уровень в истории местных розничных продаж. Определяющая в стране котировки на драгоценный металл компания "Танака кикиндзоку" продавала грамм золота за 6712 иен (более 62 долларов).

Это на 88 иены больше, чем было на торгах в пятницу, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Kyodo. По его данным, спрос на золото обычно растет в обстановке беспокойства на финансовых рынках. Ранее правительство Японии объявило, что ВВП страны в первом квартале текущего года сократился на 3,4% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Напомним, что в марте и апреле российские банки зафиксировали повышенный спрос клиентов на физическое золото и золотые монеты. В ряде банков продажи монет увеличились сразу в три раза. Спрос вырос не только на покупку золота, но и других драгоценных металлов.