В каких случаях автомобилям можно ездить по тротуарам

Машина на тротуаре подавляющим большинством людей воспринимается как хамство. Движение автомобиля по этой части дороги - это еще и нарушение ПДД: правда, не во всех случаях.

Тротуар - для пешеходов, проезжая часть - для автомобилей. Это прописано в пункте 9.9 ПДД. Машине запрещено двигаться по разделительным полосам, обочинам, тротуарам, пешеходным дорожкам, полосам для велосипедистов. Исключения из правил есть.

В том же пункте ПДД, а также в пунктах 12.1 и 12.2 говорится, что по тротуарам могут двигаться машины дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб. При отсутствии других возможностей, по тротуару могут ехать автомобили, подвозящие грузы к магазинам и другим объектам, расположенным у обочин и пешеходных дорожек. Главное требование - обеспечить здесь безопасность дорожного движения, пишет aif.ru

Есть небольшая поблажка и для легковых машин. В пунктах 12.1 и 12.2 ПДД говорится, что остановка и стоянка разрешена в некоторых случаях и на тротуаре. Но только на краю, только легковым автомобилям, мотоциклам, мопедам и велосипедам и только в местах, обозначенных знаком 6.4 - "Место парковки".

Если парковка оборудована на тротуаре, то часто проезд к ней лежит через пешеходную часть. Иногда водители под предлогом поиска стоянки объезжают через такие проезды пробки. Но специальная парковка на тротуаре - это скорее исключение из правил и явление довольно редкое.

Во всех случаях, не предусмотренных вышеперечисленными исключениями, за автомобиль на тротуаре может быть наложен штраф. Открываем часть 2 статьи 12.15 КоАП - там за проезд по велосипедным или пешеходным дорожкам прописан штраф в размере 2000 рублей. В статье 12.19 КоАП говорится о наказании за нарушение правил стоянки или остановки на тротуаре - это 1000 рублей. Если водитель нарушил правила в городе федерального значения, то размер штрафа будет еще больше - 3000 рублей.