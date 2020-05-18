Новости

Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель 02:20
Пилот разбившегося в Канаде военного самолета успел катапультироваться 01:37
В Дагестане медики "Скорой помощи" пожаловались на отсутствие выплат 01:25
В США резко снизилось число заявок на грин-карты и гражданство 01:08
Шесть человек погибли в ДТП в Курганской области 00:30
В Канаде разбился самолет пилотажной группы ВВС 00:09
Более 70 человек умерли от коронавируса в Москве за сутки 17.05.2020
Вирусолог рассказал, кому сделают прививку от COVID-19 в первую очередь 17.05.2020
Призывников обеспечат медицинскими масками на пути к местам службы 17.05.2020
Правительство утвердило порядок продления регионами ограничений для бизнеса 17.05.2020
Главврач осетинской "скорой" заявил об увольнении после критики губернатора 17.05.2020
Коронавирус выявлен у 1,6 тысячи военнослужащих ВС 17.05.2020
Итальянская молодежь перестала сохранять социальную дистанцию 17.05.2020
В Сочи девушка выжила, упав с мотоцикла на скорости 190 км/ч 17.05.2020
Количество граждан с коронавирусом в Минобороны РФ снизилось до 3226 17.05.2020
В Израиле утвердили коалиционное правительство после года неопределенности 17.05.2020
Бельгийские врачи устроили премьеру "коридор позора" 17.05.2020
Санатории Кавминвод готовятся к открытию 1 июня в режиме обсервации 17.05.2020
В начале мая 10 компаний изменили цены на автомобили в России 17.05.2020
Муфтий Северного Кавказа госпитализирован с подозрением на COVID-19 17.05.2020
Махершала Али опубликовал первое фото в образе Блэйда 17.05.2020
Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб о нехватке масок 17.05.2020
Актриса и режиссер Линн Шелтон умерла в 54 года от болезни крови 17.05.2020
В Крыму с 18 мая запустят электрички 17.05.2020
В Самарской области режим самоизоляции продлен до 25 мая 17.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Почему москвичам стоит пройти бесплатный тест на коронавирус
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
18.05.2020 01:08
Рубрика: В мире

В США резко снизилось число заявок на грин-карты и гражданство

В Соединенных Штатах число заявок на получение грин-карт, гражданства и участие в других программах в Службе гражданства и иммиграции (USCIS) резко сократилось из-за пандемии коронавируса. В результате платежеспособность федерального агентства поставлена под угрозу, пишет газета The New York Times.

Фото: REUTERS/Yannis Behrakis
Мигранты стали массово возвращаться из Европы на родину

USCIS, которая для финансирования своей работы полагается на сборы с заявителей, объявила, что уже к лету у нее могут закончиться деньги, пишет РИА Новости. По данным специалистов, выручка может упасть более чем на 60% к концу этого финансового года (завершается 30 сентября). Отмечается, что без вклада конгресса в размере 1,2 миллиарда долларов организация не сможет профинансировать свою деятельность.

Издание отмечает, что USCIS планирует установить 10-процентную "надбавку" на сборы, помимо ранее объявленного повышения цен, которое уже планируется внедрить в ближайшие месяцы.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о временной остановке иммиграции в страну в условиях дефицита рабочих мест из-за пандемии коронавируса. Через несколько месяцев хозяин Белого дома обещал решить, продлевать ли действие данного указа.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Более 70 человек умерли от коронавируса в Москве за сутки
Подмосковье возобновляет бюджетное, жилое и коммерческое строительство
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Большинство вузов сохранили для выпускников и госэкзамены, и защиты дипломов
Аномальный холод идёт в столицу
В Германии планируют ввести налог на богатых для преодоления кризиса
Греция откроет туристический сезон с 1 июля