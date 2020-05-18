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18.05.2020 09:03
Рубрика: Видео

Видео: отлетевшее колесо сбило с ног девушку-пешехода

Текст: Вадим Давыденко

Много раз в нашей видеорубрике мы видели, как плохо закрепленное колесо автомобиля отрывалось на полном ходу и либо долго катилось рядом со своим владельцем вдоль отбойника, либо вылетало на встречную полосу и там скакало и подпрыгивало, как пуля со смещенным центром тяжести, разбивало лобовые стекла машин, пугало мотоциклистов.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Но на этот раз оторвалось правая покрышка и улетела, соответственно, не в гущу автомобилей, а на тротуар к пустой автобусной остановке, где, к счастью, почти никого не было, лишь одинокая девушка-пешеход. Вероятность того, что колесо может ее задеть, была минимальной, почти нулевой, но произошло то, что специалисты по теории вероятности называют спонтанным изменением траектории движения, а страховщики и медики-травматологи - просто несчастным случаем.

Прокатившись мимо девушки, колесо врезалось в остановку и, срикошетив, с размаху стукнуло бедняжку по затылку. Конец истории нам неизвестен, но хочется верить, что все обошлось кратковременной потерей сознания и легкими ушибами.

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#видео #авто