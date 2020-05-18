Власти Уханя заявили о бесплатном тестировании 11 млн жителей на COVID-19

Массовое тестирование на коронавирус всех 11 миллионов жителей китайского города Ухань будет абсолютно бесплатным. Об этом говорится в сообщении комитета по вопросам здравоохранения города.

Власти приняли решение провести скрининг всего населения города после того, как в мае были выявлены новые случаи заражения, пишет РИА Новости. Тестирование уже началось. В приоритете - жители тех районов, где ранее были очаги заражения, пожилые люди, а также территории с большой плотностью населения. По итогам тестирования медики будут связываться только с теми, у кого положительный результат.

В Ухане девятого мая был выявлен новый случай заражения коронавирусом, а также 16 бессимптомных носителей. Это произошло после долгого перерыва - с четвертого апреля не было информации о новых больных, 18 апреля город был признан районом с низким уровнем угрозы, а 26 апреля из больницы Уханя выписали последнего пациента с коронавирусной инфекцией.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Ухане впервые было зафиксировано вызванное новым коронавирусом заболевание. Позже оно распространилось за пределы материкового Китая, охватив почти все страны мира. За все время эпидемии в Ухане было выявлено 50,3 тысячи случаев заражения, 3,9 тысячи человек скончались.