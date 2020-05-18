Volkswagen Polo в новом кузове стал дороже

Volkswagen начал прием заказов на лифтбек Polo, который призван заменить одноименный седан. Смена поколений модели не прошла даром - новинка подорожала на сумму примерно от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от версии.

Напомним, автомобиль отличается от актуальной версии не только кузовом и размерами (4 390 x 1 699 x 1 467 мм), но и особенностями дизайна. Так, у нового Polo будут другие решетка радиатора и передний бампер.

Уже в "базе" у него светодиодные фары и фонари, причем выполненные в ином дизайне. Все машины будут оснащены мультимедийной системой с сенсорным экраном (диагональ 6,5 или 8,25 дюйма), мультирулем, который в более дорогих версиях обтянут кожей и снабжен подогревом. В интерьере применяются новые декоративные панели отделки.

Что касается оснащения, то оно осталось прежним. Это двигатели 1.6 мощностью 90 и 110 л.с., а также 125-сильный турбированный 1.4T. Первые два агрегата работают в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач, второму положен также 6-диапазонный "автомат", а турбомотор сочетается с роботизированным "преселективом" DSG-7.

Самый доступный из новых Polo - в комплектации Origin - стоит 792 900 рублей. Такой автомобиль комплектуется "младшим" мотором с "механикой". Помимо уже упомянутой LED-техники и мультимедиасистемы он получит дневные ходовые огни, центральный замок с дистанционным управлением, обогрев заднего стекла, интерфейс подключения мобильного телефона через Bluetooth. Отметим, что аналогичный седан Polo в базовой комплектации Conceptline стоит 716 900 рублей.

В версии Respect добавляются подогрев передних сидений, наружных зеркал и форсунок омывателя, а также кондиционер Climatic. Такие машины в зависимости от оснащения стоят от 837 900 до 927 900 рублей.

Комплектация Status получила 15-дюймовые легкосплавные диски, задний центральный подлокотник, подогрев руля, круиз-контроль и автоматический климат-контроль. Рулевое колесо, рукоятка КПП и стояночного тормоза отделаны кожей. Цена - от 971 900 до 1 069 900 рублей.

Наконец, в топовой версии Exclusive Polo имеет светодиодные фары проекционного типа с функцией всепогодного освещения, решетка радиатора и задний бампер получили хромированный декор, а в салоне появился центральный подлокотник. Также в салоне подсвечивается пространство для ног, экран мультимедийной системы достигает уже 8 дюймов, имеются 6 динамиков (а не четыре), панель прибора становится цифровой. В списке опций добавляются датчики парковки спереди и сзади, света и дождя, подогрев лобового стекла, системы бесключевого доступа и запуска двигателя Keyless Access. Стоят Polo Exclusive от 1 111 900 до 1 209 000 рублей.

В компании отдельно отмечают, что лифтбек стал первой моделью марки, получившей новый логотип.