Volkswagen предложил российским рабочим уволиться за деньги

В условиях пандемии коронавируса, сокращения объемов производства и снижения спроса на автомобили завод Volkswagen в Калуге объявил о планах увольнений сотрудников.

Как уточняется на официальной веб-странице первичной профсоюзной организации АСМ калужского предприятия в соцсети "ВКонтакте", сотрудников завода увольняют по экономическим причинам, предлагая им написать заявление по собственному желанию. При этом согласившимся расторгнуть трудовой договор руководство завода обещает выплатить шесть окладов. Затем можно будет уволиться при условии выплаты пяти окладов.

В том же информационном сообщении АСМ уточняется, что на предложенные условия увольнения уже согласилось большое число сотрудников. Более того - как минимум в одном из подразделений число работников, подавших заявления о расторжении трудовых договоров, оказалось большим, чем это необходимо для поддержания производства на текущем уровне. В результате желающие уволиться будут проходить своего рода конкурс - на предприятии уже сформирована комиссия, которая будет определять, кому одобрить увольнение за шесть окладов, а кто получит отказ.

В то же время, как сообщают калужские СМИ, лидер Профсоюза АСМ завода Volkswagen в Калуге Александр Амбросимов уточнил, что принято решение сократить 79 работников. Предприятие продолжает вести переговоры с заводчанами о расторжении трудовых договоров по соглашению сторон.

Напомним, что калужский завод Volkswagen приостанавливал выпуск авто с 30 марта из-за нехватки компонентов, которые производятся в Европе. Предприятие частично возобновило работу с 27 апреля.

На заводе производятся модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, максимальная производственная мощность составляет 225 тысяч автомобилей в год.