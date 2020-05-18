ВОЗ оценила эффективность распыления дезинфицирующих средств при COVID-19

При коронавирусе распыление дезинфицирующих средств в закрытых помещениях не очень эффективно, так как не оказывает необходимого воздействия вне зон прямого попадания веществ. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Специалисты обращают внимание, что данный способ небезопасен, так как есть риск повреждения глаз, органов дыхания и кожи, возможны также аллергические реакции, пишет РИА Новости. Лучше дезинфицировать поверхности с помощью ткани, пропитанной специальными средствами, удалив перед этим загрязнения.

При распылении дезинфицирующих веществ на улицах, их эффективность снижается при взаимодействии с грязью, говорится в документе. В ВОЗ подчеркивают, что распыление на людей не рекомендуется ни при каких обстоятельствах, так как это опасно для здоровья, а больной человек все равно будет распространять вирус воздушно-капельным путем или при контакте.

Ранее специалист по биологической дезинфекции из Австралии Кори Чалмерс рассказал, как правильно обеззараживать поверхности. По его словам, наибольшая эффективность в удалении вирусов достигается при сочетании очистки и дезинфекции. Эти понятия ошибочно считаются синонимами, хотя очистка подразумевает обработку мыльной тряпкой, а дезинфекция - с помощью специальных средств.