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18.05.2020 04:09
Рубрика: В мире

ВВС Канады сообщили о гибели одного человека при крушении самолета

Один человек погиб, и еще один был ранен в результате крушения самолета пилотажной группы канадских военно-воздушных сил The Snowbirds. Инцидент произошел в воскресенье в провинции Британская Колумбия.

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"Один из членов экипажа скончался, еще один получил тяжелые ранения. Мы связались с семьями тех, кого затронуло это происшествие", - цитирует РИА Новости заявление канадских королевских ВВС. Уточняется, что травмы пострадавшего не представляют угрозы для жизни. Ранее сообщалось, что один из пилотов успел катапультироваться.

Власти города Камлупс, где произошло ЧП, заявили, что самолет упал рядом с местным аэропортом вскоре после взлета. Он задел жилой дом, что в результате привело к пожару.

В мире Северная и Центральная Америка Канада

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