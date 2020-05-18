Алина Загитова рассказала, как отпразднует совершеннолетие

Олимпийской чемпионке Пхенчхана, чемпионке мира и Европы в одиночном фигурном катании Алине Загитовой в понедельник исполняется 18 лет. Спортсменка рассказала, как и с кем планирует отпраздновать это событие.

"Обычно я не справляю дни рождения… Но сейчас самоизоляция, все сидим дома. Будем справлять день рождения вместе со своей семьей. Сейчас все мое время занимает школа, разговариваю с учителями, почти каждый день занятия, сегодня тоже будет какое-то занятие - пока не знаю какое. Но подготовка к ЕГЭ идет полным ходом. Отличница ли я? Нет. Так как я спортсменка, все мое мышление идет именно на спорт, мало времени на учебу", - заявила Загитова в эфире программы "Доброе утро" на Первом канале.

По словам фигуристки, в этот день она с удовольствием съест кусочек торта, поскольку обожает сладкое. В то же время Загитова призналась, что во время самоизоляции непросто поддерживать форму без тренировок на льду. "Поэтому приходится себя еще больше ограничивать в еде", - отметила она.

В прошлом году олимпийская чемпионка объявила о том, что берет паузу в спортивной карьере. По словам близких фигуристки, она приняла такое решение из-за учебы и экзаменов. При этом на прошлой неделе Загитову включили в состав сборной России на новый сезон.