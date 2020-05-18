Алина Загитова рассказала, как отпразднует совершеннолетие

Новости

Роспотребназор опубликовал рекомендации по работе транспорта на время коронавируса 13:15
Пятеро пожилых петербуржцев скончались от коронавируса 13:15
Миронов предложил Путину выплатить по 10 тыс. рублей всем несовершеннолетним 13:13
В Ставрополе кран рухнул на многоквартирный жилой дом 13:10
Названы самые угоняемые автомобили в период самоизоляции 13:09
Волгоградская пенсионерка отдала 600 тысяч рублей за магический обряд 13:07
В Сочи с 1 июня откроются пляжи 65 санаториев 13:07
В Татарстане предложили признать СМИ пострадавшей от пандемии отраслью 13:05
Полиция поймала тюменца, поехавшего за наркотиками вместе с тещей 13:03
В Мурманске умер шестой пациент с COVID-19 13:01
Уральца с туберкулезом госпитализировали через суд 12:51
Глава Севастополя поручил усилить контроль на въездах в город 12:50
В Калининградской области скончались три пожилые женщины с COVID-19 12:49
В Петербурге залили краской граффити с Сергеем Бодровым 12:49
Умер актер из "Лица со шрамом" Джино Сильва 12:44
В Москве приостановили финансирование программы благоустройства 12:43
В Ростовской области приостановлен процесс выхода из режима изоляции 12:36
На Кубани охотника осудили за убийство косули 12:34
Культовый сериал "Смешарики" возвращается после 10-летнего перерыва 12:32
Volkswagen предложил российским рабочим уволиться за деньги 12:31
Житель Туапсе убил родного брата за оскорбление своей дочери 12:26
Белорусский Красный Крест собрал 150 тысяч евро на борьбу с COVID-19 12:18
Найденные в нижегородском лесу вакцины заинтересовали главу СК России 12:18
В Башкирии подросток избил мужчину, требовавшего тишины 12:16
В Ленобласти неизвестные подожгли уникальный купеческий дом XIX века 12:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
Тест: Что вы знаете о праздниках и обрядах народов России и Беларуси
Тест: Что вы знаете о праздниках и обрядах народов России и Беларуси
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по русскому языку
18.05.2020 12:03
Рубрика: Спорт

Алина Загитова рассказала, как отпразднует совершеннолетие

Текст: Максим Домчев
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Олимпийской чемпионке Пхенчхана, чемпионке мира и Европы в одиночном фигурном катании Алине Загитовой в понедельник исполняется 18 лет. Спортсменка рассказала, как и с кем планирует отпраздновать это событие.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Алина Загитова посоветовала, чем заняться на самоизоляции

"Обычно я не справляю дни рождения… Но сейчас самоизоляция, все сидим дома. Будем справлять день рождения вместе со своей семьей. Сейчас все мое время занимает школа, разговариваю с учителями, почти каждый день занятия, сегодня тоже будет какое-то занятие - пока не знаю какое. Но подготовка к ЕГЭ идет полным ходом. Отличница ли я? Нет. Так как я спортсменка, все мое мышление идет именно на спорт, мало времени на учебу", - заявила Загитова в эфире программы "Доброе утро" на Первом канале.

По словам фигуристки, в этот день она с удовольствием съест кусочек торта, поскольку обожает сладкое. В то же время Загитова призналась, что во время самоизоляции непросто поддерживать форму без тренировок на льду. "Поэтому приходится себя еще больше ограничивать в еде", - отметила она.

В прошлом году олимпийская чемпионка объявила о том, что берет паузу в спортивной карьере. По словам близких фигуристки, она приняла такое решение из-за учебы и экзаменов. При этом на прошлой неделе Загитову включили в состав сборной России на новый сезон.

Спорт Фигурное катание

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Песков: Сроки "Прямой линии" пока не определены
Американское издание сообщило о новом "морском монстре" в России
Цена нефти марки Brent поднялась выше 33 долларов за баррель
Forbes назвал недооцененные туристами города России
Перечислен самый пострадавший от пандемии малый и средний бизнес
Праздник
Праздник
Алина Загитова рассказала, как отпразднует совершеннолетие
Умер Юрий Гомоляко, игравший в одном звене с Валерием Харламовым