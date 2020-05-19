Биолог спрогнозировала сроки окончания пандемии коронавируса

Завершение пандемии коронавируса будет характеризоваться отсутствием новых активных случаев заболевания, а также достижением максимума и дальнейшим отсутствием роста кривой общего количества заболевших.

Об этом заявила главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева в интервью "Парламентской газете". Что же касается России, то у нас эпидемия может закончиться в августе. Это будет возможно в том случае, если границы в мире останутся закрытыми на лето, и не будет новых вспышек инфицирования, подчеркнула ученый.

Ранее в Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом в стране. По словам главного инфекциониста ведомства Елены Малинниковой, это произойдет к июлю. Тенденция к снижению заболеваемости в России идет и даже если в ближайшее время будут всплески, то пиковыми они не будут, отметила специалист.