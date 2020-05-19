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19.05.2020 03:33
Рубрика: Общество

В Минздраве озвучили прогноз по ситуации с коронавирусом в России

В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом в стране. По словам главного инфекциониста ведомства Елены Малинниковой, это произойдет к июлю.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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"Тенденция к снижению заболеваемости в России идет и даже если в ближайшее время будут всплески, то пиковыми они не будут. Нам надо постепенно забывать про карантин. Предполагаю, что к июлю вы уже не будете нас приглашать", - отметила гостья эфира Первого канала.

Сейчас в России идет активная работа над вакцинами для иммунопрофилактики заболевания COVID-19. Через месяц планируется начать клинические испытания лекарства. С целью защиты в период эпидемии специалисты напоминают о необходимости носить перчатки, маски и соблюдать социальную дистанцию. По последним данным ВОЗ, в мире от нового заболевания пострадали уже свыше 4,5 миллиона человек.

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