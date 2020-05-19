Bloomberg: В Китае более 100 млн человек снова попали под карантин

На северо-востоке Китая из-за новых случаев коронавируса под карантинные меры попали около 108 миллионов местных жителей, об этом сообщает агентство Bloomberg, уточняя, что в провинции Цзилинь зафиксированы 34 новых случая COVID-19.

Местные власти ограничили автобусное и железнодорожное сообщение, закрыли школы и большинство сервисов доставки, изолировали граждан. По данным агентства, в одном из городов провинции закрыты все жилые комплексы, где были зафиксированы новые случаи коронавируса, пишет РИА Новости.

О введении строгих карантинных мер ранее сообщила газета South China Morning Post. По ее данным, большинство из новых случаев заражения связывают с уездом Шулань в провинции Цзилинь, в котором проживает 700 тысяч человек. Вспышку инфекции в регионе могла спровоцировать 45-летняя женщина, работавшая прачкой в управлении общественной безопасности уезда, но вот источник ее заражения до сих пор неясен.