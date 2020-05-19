Южная Корея сумела предотвратить "вторую волну" COVID-19

Быстрые и решительные действия властей и медиков Южной Кореи предотвратили появление "второй волны" коронавируса, которая могла возникнуть в результате вспышки COVID-19 в развлекательном квартале Сеула Итхэвон. Заключение о благополучном развитии ситуации было сделано на основе анализа показателей нового количества зараженных за последние несколько дней и массового тестирования тех, кто оказался в группе риска.

Напомним, что некоторое время назад власти Южной Кореи существенно ослабили некоторые ограничительные меры, которые были призваны сдержать развитие COVID-19. Однако 7 мая стало известно о появлении нового мощного очага инфекции в квартале Итхэвон Сеула. В нескольких ночных клубах и прочих развлекательных заведениях побывали люди, которые не знали о своем инфицировании, и заразили других. Ситуация грозила выйти из под контроля, так как со многими побывавшими и потенциально зараженными не было возможности связаться.

Когда власти Сеула и центральное правительство перешли от просьб и рекомендаций к решительным действиям, начав под угрозой наказаний выявлять и заставлять явиться на тестирование всех, кто побывал в клубах Итхэвона, то некоторые ЛГБТ-организации, а также часть западных СМИ стали выражать озабоченность и критиковать корейский подход к проблеме. Власти, столкнувшись с нежеланием некоторых посетителей клубов Итхэвона признаться в визитах в заведения и провериться на вирус "по-хорошему", заручились соответствующими ордерами и разрешениями, получили данные от мобильных операторов связи, сведения о банковских транзакциях и даже изображения с камер наблюдения и стали под угрозой жесткого наказания заставлять сдавать анализы. Можно понять, что с учетом общего настроя в корейском обществе далеко не все горели желанием признаваться в "отдыхе" в гей-клубах, где именно и случилась вспышка, но у медиков была своя логика. Врачи не хотели повторения истории с городом Тэгу, где из-за обмана членов секты "Синчхончжи" вирус полномасштабно проник в страну и вызвал вспышку COVID-19. Так что корейцы не стали обращать внимание на критику, а, гарантировав, насколько возможно, анонимность, быстро выявили "группы риска" и стали тестировать всех подряд.

Сейчас стало очевидным, что такая тактика сработала. Вопреки опасениям в ходе массовых проверок количество новых зараженных хотя и увеличилось, но не перешло в разряд нескольких сотен человек за сутки, что говорило бы о начале "второй волны" COVID-19. Несколько дней показатель новых инфицированных за день колебался в районе 25-35 человек, в последние четыре дня снизился до 13-19 человек. Так как большинство тех, кто побывал или мог побывать в местах заражения, уже проверены, то власти в итоге перевели дух и открыто признали: вторую волну COVID-19 удалось миновать.

В итоге также выяснили, откуда пошел "исток" этой вспышки на Итхэвоне. Ее проследили до встречи в начале апреля, где несколько людей заразились от одного инфицированного. Вопреки сообщениям в части в том числе российских СМИ, побывавшие в клубах Итхэвона в ночь с 1 на 2 мая не имели симптомов и не подозревали у себя коронавирус, а потому и повели себя несколько расслабленно.

В настоящий момент общая численность тех, кто заразился в клубах, а также инфицированных от них друзей, знакомых, членов семей и случайных встречных составляет 187 человек. Власти Кореи, признав, что вторая волна скорее всего "отменяется", призвали не терять бдительности, указав, что именно пренебрежение базовыми правилами гигиены и поведения в условиях коронавируса и стало причиной вспышки на Итхэвоне.

В Южной Корее вирус продолжает существовать и подчас проявляется там, где его не ждут и распространяется часто по невыясненным до сих пор путям. В частности, сегодня было заявлено, что впервые за всю историю COVID-19 в Южной Корее вирус проник в один из главных и лучших медцентров страны Samsung в Сеуле. Заразились четыре медсестры, но пока не понятно, где и от кого они смогли подцепить инфекцию - в клубах на Итхэвоне они не бывали, с установленными больными не контактировали. Кроме того, несмотря на все обнадеживающие знаки, до сих пор идет проверка в рамках вспышки на Итхэвоне, и новые зараженные выявляются. Во вторник, 19 мая, появилось сразу 12 новых заболевших, что будет учтено в сводных данных на 20 мая.

Официальная статистика COVID-19 в Южной Корее пока следующая. По состоянию на полночь 19 мая в стране общее число случаев заражения составило 11 078 человек, из которых 9938 или более 89 процентов выздоровело. За сутки было выявлено 13 новых больных, тогда как выздоровели 34, и никто не скончался. Летальность остается на уровне 2,37 процента.