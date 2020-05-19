Из Испании на родину вылетели 135 граждан России

Посольство России в Испании сообщило, что 135 россиян вылетели на родину рейсом авиакомпании "Аэрофлот".

В сообщении российского дипредставительства, размещенном в Twitter отмечается, что на борту самолета также находятся два гражданина Испании. Рейс сначала отправится в столицу Португалии, Лиссабон, а уже затем в Москву.

Напомним, что сегодня вывозной рейс авиакомпании "Россия", направляющийся по маршруту Пхукет - Бангкок - Владивосток - Новосибирск - Москва, совершил промежуточную посадку во Владивостоке. На борту самолета находятся более 240 россиян.