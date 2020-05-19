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19.05.2020 19:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Из космоса зафиксировали снижение числа лесных пожаров в ЦФО

Текст: Наталия Ячменникова
Фото: ФБУ "АВИАЛЕСООХРАНА" Фото: ФБУ "АВИАЛЕСООХРАНА"
Фото: ФБУ "АВИАЛЕСООХРАНА"

По данные спутникового мониторинга, в первые десять дней мая число пожаров в Московской области и ближайших к ней регионах оказалось рекордно низким по сравнению с предыдущим десятилетием.

Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС
Где в этом году могут начаться лесные пожары

Специалисты отдела технологий спутникового мониторинга Института космических исследований РАН проанализировали данные, полученные из космоса, по восьми областям Центрального округа: Владимирской, Тверской, Калужской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ярославской. Всего с 1 по 10 мая было зарегистрировано 73 возгорания. Для сравнения: с 2010 по 2019 годы минимальное число пожаров, зарегистрированных в тот же период, было 98, а максимальное - 553. При этом в среднем регистрировалось 437 пожара.

Причем во всех восьми областях число возникших пожаров не превысило 25 процентов от среднемноголетних значений. По мнению экспертов, столь резкое уменьшение числа новых возгораний может быть напрямую связано с введением режима самоизоляции из-за коронавируса. Люди в основном сидят дома.

Информация получена на основе анализа данных приборов MODIS на космических аппаратах дистанционного зондирования Земли Terra и Aqua (NASA) и обработана с использованием методов и технологий разработанных в ИКИ РАН и возможностей Центра коллективного пользования "ИКИ-Мониторинг" и уникальной научной установки "ВЕГА-Science".

Общество Космос Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Столица ЦФО Калужская область ЦФО Московская область ЦФО Рязанская область ЦФО Смоленская область ЦФО Тульская область Лесные пожары

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