Как пешеходу выжить, если столкновение с машиной неизбежно

Пешеходы - самая незащищенная категория участников дорожного движения: в прошлом году в России под колеса попало 4,9 тысячи человек, из них 3,3 тысячи погибло. Но если быть внимательным на дороге и знать, как действовать в случае неизбежного наезда автомобиля, можно спасти свою жизнь.

Часто причиной беды является неосмотрительность самого пешехода. Наушники, гаджеты - человек "просыпается" только от визга тормозов, когда встреча с бампером уже неизбежна. Главная опасность - это удар по ногам: кости ломаются, пешеход падает на тротуар и получает дополнительные травмы, иногда несовместимые с жизнью. Автопроизводители об этой проблеме знают и вводят специальные конструктивные особенности современных легковых машин, чтобы пешеход в случае наезда приземлился на капот.

Многочисленные краш-тесты с манекенами пытаются проанализировать, как еще можно защитить пешеходов. К примеру, Volvo установила специальную подушку безопасности в районе лобового стекла, которая не дает человеку разбить голову о лобовое стекло при попадании на капот. Но если человек научится группироваться при наезде, то шансы выжить у него увеличиваются многократно, пишет aif.ru.

Посмотрите на замедленной скорости старые фильмы, где каскадеры выполняют трюки с прыжками на капот. Сейчас большинство таких сцен рисует компьютер, а раньше это было демонстрацией профессионализма актера. Главный секрет здесь - прыжок перед столкновением и удар о лобовое стекло спиной по касательной.

Если скорость машины в пределах 40 км/ч, то при прыжке на капот можно отделаться ушибами и избежать травм, в то время как удар по ногам на такой скорости неизбежно ведет к переломам костей и травмам черепа.

Падать на капот нужно на бок, перекатываясь спиной на лобовое стекло, закрывая руками голову и прижимая ноги к туловищу. Чаще всего перед столкновением водитель применит экстренное торможение, даже если двигался под 90 км/ч: удар придется на скорости 35-40 км/ч и оставит сгруппировавшемуся пешеходу немало шансов на выживание.

Но вместо того, чтобы тренироваться в каскадерских навыках, лучше всего вести себя на дороге внимательно. Не выходить на пешеходный переход не осмотревшись. Не выбегать перед движущейся машиной неожиданно: у любого автомобиля есть тормозной путь, который он пройдет до полной остановки.

Перед выходом на пешеходный переход нужно убедиться, что водитель видит вас. Нельзя перебегать дорогу, если первый ряд машин вас пропускает: вполне возможно, водители второго ряда или любители обогнать по обочинам вас не заметят вовремя. При прогулке с детской коляской нужно сначала выйти на пешеходный переход и убедиться в безопасности, а затем выкатывать коляску. И главное - никаких капюшонов и наушников во время перехода через дорогу.