Какие меры примут авиакомпании в условиях пандемии коронавируса

Этот шаг, отмечает Reuters, соответствует долгосрочной стратегии компании, о которой в прошлом месяце заявил генеральный директор Delta Эд Бастиан: адекватное восприятие безопасности потребителями будет способствовать оживлению авиаперевозок, и пассажиры в таком случае будут готовы платить больше за комфорт во время путешествий. Бастиан также заявил в ежеквартальном обращении к инвесторам, что меньшее количество самолетов в небе может стать "возможностью сосредоточиться на более совершенном опыте авиаперевозок".

Напомним, что авиасообщение стало одним из секторов мировой экономики, наиболее пострадавшим от пандемии: многие перевозчики были вынуждены парковать на прикол целые парки самолетов или объявить о банкротстве. Мировая авиаотрасль уже оценивает свои потери по состоянию на середину мая в 252 миллиарда долларов. В целом коэффициенты загрузки авиакомпаний, например, в США в последнее время составляют всего около 33 процентов. Та же Delta, которая не ожидает, что авиаперевозки в мире восстановятся в течение двух или трех лет, заявила, что намерена сократить вдвое свой ежедневный приток пассажиров в случае возобновления рейсов в июне.

В результате ограничительных мер и закрытия границ в большинстве стран мира количество международных рейсов в апреле этого года сократилось примерно на 95 процентов по сравнению с аналогичным показателем прошлом года, а некоторые авиакомпании дали понять, что могут поднять цены на авиабилеты в среднем на 50 процентов. Это может произойти как раз из-за необходимости сократить количество мест на борту, оставив свободное место в ряду кресел из-за необходимости соблюдения норм социального дистанцирования. Председатель комитета по транспорту и инфраструктуре палаты представителей конгресса США на прошлой неделе призвал авиакомпании сохранить свободным как минимум одно место посередине ряда и довести количество пассажиров на борту максимум до 67 процентов от их вместимости.

Этот вопрос стал самым острым предметом дискуссий между властями и представителями авиакомпаний. По оценкам экспертов Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), перевозчики не смогут получать прибыль, если они ограничат количество места в самолетах до двух третей от их обычной вместимости и при этом не станут резко увеличивать стоимость авиабилетов, сообщает CNBC.

Какие меры приняли или собираются принять авиакомпании в условиях пандемии прежде всего для обеспечения безопасности полетов и охраны здоровья пассажиров? По оценке экспертов, несмотря на призыв к общим стандартам, некоторые страны применяют свои правила только к авиакомпаниям, зарегистрированным в их стране, в то время как другие применяют их и к иностранным перевозчикам. В Европе авиалинии в значительной степени сопротивляются призывам оставить среднее место пустым, но обнародовали другие изменения, призванные успокоить пассажиров. "Вы должны помнить, что самолет не является естественным местом для социального дистанцирования, поэтому вам нужно уменьшить риски для здоровья другими способами, и маски для лица, например, являются хорошим примером таких средств", - заявил агентству Reuters исполнительный директор Finnair Топи Мэннер. В Малайзии и Индонезии самолет должен быть полупустым. Со своей стороны, все крупные авиакомпании США формально требуют, чтобы пассажиры носили маски для лица, однако три крупнейших американских авиаперевозчика - United, American и Delta, отмечают наблюдатели, так и не смогли сделать их обязательными на борту. Стремясь успокоить пассажиров, американские авиакомпании усилили дезинфекцию салона, во многих случаях используя процедуры электростатической очистки и туманообразования. Та же IATA пытается убедить пассажиров в том, что количество передаваемых вирусов на борту остается низким, отчасти благодаря системам фильтрации воздуха "операционного качества", но авиакомпании, вероятно, пойдут дальше, чтобы повысить уровень гигиены и очистки в салоне.

Как прогнозируют аналитики, перевозчикам уже в самое ближайшее время будет необходимо разработать свои собственные комплексные меры по соблюдению норм социального дистанцирования и техники безопасности, которые могут включать в себя широкое применение биометрических данных и бесконтактную регистрацию. Некоторые перевозчики уже просят пассажиров зарегистрироваться только онлайн, чтобы ограничить их контакты с персоналом, как в самом аэропорту, так и при входе в салон лайнера. Отдельные авиакомпании уже дали понять, что будут обращаться к пассажирам с просьбой предоставить отрицательные результаты теста на коронавирус во время регистрации или так называемые "паспорта иммунитета" до посадки на борт. В прошлом месяце находящаяся в Дубае авиакомпания Emirates объявила, что стала первой авиакомпанией, которая провела "быстрые" 10-минутные анализы крови во время посадки. Однако такие меры практически невозможно повсеместно внедрить на международном уровне, отмечает Джоанна Бейли, редактор авиационного новостного сайта Simple Flying, поскольку они могут привести к огромным очередям в аэропортах и сбою в расписании. Наиболее уместен в данной ситуации другой комплекс мер по контролю за состоянием здоровья пассажиров, таких как инфракрасная проверка температуры тела, рекомендованная Федеральным авиационным управлением США. На борту также последуют более строгие меры по охране здоровья.

Бортовой сервис также претерпит существенные изменения. На рейсах Таиландских авиалиний пассажиры уже не могут иметь еду или воду в полете и должны носить маску. Блюда бизнес-класса, когда-то продаваемые премиальными перевозчиками, нанимающими знаменитых шеф-поваров, были сокращены до полуфабрикатов на таких перевозчиках, как Emirates, Air Canada и British Airways.