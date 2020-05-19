Lada выпустит 10 новых моделей и 7 рестайлинговых до 2026 года

На YouTube-канале Толк ТВ Тольяттинского госуниверситета состоялся прямой эфир лекции Алексея Лихачёва, директора программы Lada B/C. В своём докладе представитель АвтоВАЗа рассказал о планах компании по развитию модельного ряда до 2026 года.

Так, в период с 2020 по 2022 годы Lada планирует выпустить 5 новых моделей и провести 2 фейслифта. Очевидно, что рестайлинг коснётся Lada Niva, Vesta, Largus, а в число новых моделей может входить преемник Lada 4x4.

На следующем этапе, который обозначен промежутком с 2023 по 2026 годы, компания готовит к выходу 5 новых моделей и 5 фейслифтинговых.

Среди задач, обозначенных в рамках короткой и среднесрочной перспектив, Лихачев назвал:

- дальнейшее обновление линейки автомобилей;

- улучшение комфорта и дизайна интерьера;

- внедрение Lada Connect и продвинутых мультимедиа;

- внедрение автоматической трансмиссии;

- внедрение силового агрегата на природном газе (CNG).

Два последних пункта, напомним, реализованы: на метане продаются Lada Vesta и Largus, вариатор предложен для семейств модели Vesta и Xray.

В партнёрстве с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi Lada планирует в долгосрочной перспективе разработать и внедрить технологии полного привода, функции ADAS (автоматизированное управление), продвинутые соединённые сервисы, эффективные двигатели (снижение расхода топлива и уровня вредных выбросов).

Можно предположить, что речь идёт в том числе о системе полного привода, реализованной на кроссоверах Renault, а также о турбомоторе 1.3 литра, которым комплектуется кросс-купе Arkana.