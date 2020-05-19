Лавров: "Северный поток-2" будет построен

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что не взирая на возникающие трудности газопровод "Северный поток - 2" будет достроен. Но, как уточняет ТАСС, по словам министра, сложности вокруг проекта в итоге приведут к росту конечных цен на газ для европейских потребителей.

Глава российского внешнеполитического ведомства также призвал не политизировать ситуацию вокруг проекта, отметив, что все вопросы будут решаться в правовом поле. Кроме того, отмечает РИА Новости, Лавров заверил, что Москва готова к диалогу с заинтересованными странами, в частности, с Данией, а также не будет пытаться оказывать давление на Германию.

Слова российского министра прозвучали после того, как стало известно о том, что немецкий регулятор отказался выводить "Северный поток-2" из-под действия Газовой директивы Евросоюза.