Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра РФ

Указ по Белоусову был подписан, когда премьер-министр Михаил Мишустин объявил о положительном тесте на коронавирус и отправился на лечение. Теперь Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы кабмина. Правда, еще из медучреждения он проводил совещания в формате видеоконференции.

Текст указа опубликован на сайте Кремля.