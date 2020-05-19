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19.05.2020 11:19
Рубрика: Экономика

Министр труда назвал дату возвращения предприятий к работе

Текст: Елена Манукиян
Большинство предприятий должны открыться к концу июня, примерно в 20-х числах месяца, заявил глава Минтруда Антон Котяков в программе "Познер" на Первом канале.
Фото: Константин Лейфер/ТАСС Фото: Константин Лейфер/ТАСС
Фото: Константин Лейфер/ТАСС

"Я ожидаю, что у нас более-менее стабилизируется ситуация на рынке труда, заработают предприятия и будет четко сформированное и понятное количество официально зарегистрированных безработных", - сказал он.

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Котяков подчеркнул, что сегодня ситуация достаточно серьезная, но ее нельзя назвать катастрофичной. Так, на бирже труда официально зарегистрировано 1,6 млн безработных, для России это немного. Министр отметил, что к концу июня ситуацию еще раз проанализируют, чтобы понимать, куда двигаться дальше.

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