Министр труда назвал дату возвращения предприятий к работе

"Я ожидаю, что у нас более-менее стабилизируется ситуация на рынке труда, заработают предприятия и будет четко сформированное и понятное количество официально зарегистрированных безработных", - сказал он.

Котяков подчеркнул, что сегодня ситуация достаточно серьезная, но ее нельзя назвать катастрофичной. Так, на бирже труда официально зарегистрировано 1,6 млн безработных, для России это немного. Министр отметил, что к концу июня ситуацию еще раз проанализируют, чтобы понимать, куда двигаться дальше.