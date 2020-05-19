Минпросвещения разработало программу онлайн-смен для детей на лето

По ее словам, летние смены в лагерях начнутся с 1 июля, к приему детей готовы более 33 тысяч организаций.

"Если мы не направляем детей в июне, а судя по всему, мы не готовы с учетом в целом ситуации по стране открывать летнюю кампанию в июне, соответственно, нам надо подумать о занятости детей", - отметила ​​​представитель Минпросвещения. На этот случай ведомством "совместно с педагогическими вузами страны разработана программа, так называемая онлайн-смена, в которой в онлайн-режиме обучаются вожатые навыкам ведения онлайн-смен", рассказала Голубева.

Она признала, что это не полноценная замена летнему отдыху. "Но вместе с тем это как некая занятость, чтобы детишки наши после окончания учебного года имели возможность общения, развития, занятости, не было возможности попадания на, так скажем, деструктивные сайты, и как можно больше времени занимать их трудом", - сказала Янина Голубева.