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19.05.2020 11:56
Рубрика: Власть

Минпросвещения разработало программу онлайн-смен для детей на лето

Текст: Галина Мисливская
Этим летом из-за коронавируса часть российских детей не сможет отдохнуть в оздоровительных лагерях. Для них Министерство просвещения подготовило онлайн-смены, сообщила на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Янина Голубева.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

По ее словам, летние смены в лагерях начнутся с 1 июля, к приему детей готовы более 33 тысяч организаций.

Фото: iStock
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"Если мы не направляем детей в июне, а судя по всему, мы не готовы с учетом в целом ситуации по стране открывать летнюю кампанию в июне, соответственно, нам надо подумать о занятости детей", - отметила ​​​представитель Минпросвещения. На этот случай ведомством "совместно с педагогическими вузами страны разработана программа, так называемая онлайн-смена, в которой в онлайн-режиме обучаются вожатые навыкам ведения онлайн-смен", рассказала Голубева.

Она признала, что это не полноценная замена летнему отдыху. "Но вместе с тем это как некая занятость, чтобы детишки наши после окончания учебного года имели возможность общения, развития, занятости, не было возможности попадания на, так скажем, деструктивные сайты, и как можно больше времени занимать их трудом", - сказала Янина Голубева.

Власть Работа власти Общество Семья и дети Законодательная власть Совет Федерации Правительство Минпросвещения Отдых детей в летних лагерях Пандемия коронавируса COVID-19

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