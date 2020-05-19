Мишустин выписан из больницы и приступил к работе

Премьер-министр Михаил Мишустин завершил лечение от коронавирусной инфекции и выписан из медицинского учреждения, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.

Глава правительства 30 апреля сообщил президенту Владимиру Путину о положительном тесте на заболевание и до сих пор находился на больничном.

19 мая президент восстановил все полномочия Мишустина, и премьер приступил к работе в Доме правительства. С утра, рассказал Беляков, он в режиме видеосвязи провел совещание, а сейчас готовится к совещанию у президента, где правительство и регионы будут отчитываться о выплатах медицинским работникам.