Мощный кроссовер Audi SQ8 традиционно оказался дешевле конкурентов

Российские дилеры Audi начали приём заказов на "заряженный" кроссовер Audi Q8, оснащённый твин-турбо дизелем V8. Цена на новинку составляет 7 100 000 рублей.

Турбированная дизельная "восьмёрка" объёмом 4.0 литра на Audi SQ8 выдаёт 422 л.с. и 900 Нм крутящего момента. По умолчанию кроссовер оснащён 8-ступенчатой автоматической трансмиссией Tiptronic и системой полного привода quattro. С места до "сотни" кроссовер разгоняется за 4.8 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

В стандартную комплектацию Audi SQ8 входят пневматическая подвеска, 2-зонный климат-контроль, камера заднего вида, аудиосистема премиум-класса Bang&Olufsen, круиз-контроль, электропривод крышки багажника.

Фото: Пресс-служба Audi.

Опционально для кроссовера можно заказать спортивный дифференциал, системы динамического рулевого управления всеми колесами (подруливающая подвеска) и электромеханической стабилизации крена.

Список дополнительного оборудования, отвечающего за комфорт, представлен 4-зонным климат-контролем, панорамной крышей, автодоводчиком дверей, пакетом ионизации и ароматизации воздуха, проекционным дисплеем, камерой заднего вида, системой ночного видения и различного рода ассистентами безопасности.

В конкуренты Audi SQ8 можно записать BMW X6 M50d, оснащённый дизелем на 400 сил, - в России за него просят от 7 030 000 рублей. Бензиновый вариант "икс-шестого" с двигателем на 530 сил оценивается в 7 200 000 рублей.

AMG-версия Mercedes Benz GLE Coupe оснащается бензиновым 3-литровым мотором мощностью 435 л.с., этот кроссовер стоит дороже всех - 7 680 000 рублей.