Мурашко рассказал о сроках начала дистанционной продажи лекарств

Дистанционная продажа лекарств может начаться уже в первых числах июня, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
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"В первых числах июня аптечные организации, получившие соответствующее разрешения, смогут осуществлять дистанционную торговлю лекарственными препаратами", - заявил министр.
По его словам, в субботу было принято постановление о дистанционной торговле безрецептурными лекарственными препаратами, сейчас утверждаются ведомственные нормативно-правовые акты Росздравнадзора.
Весь процесс будет проходить в электронном виде, соответствующий информационный ресурс сейчас проходит тестирование, добавил министр.