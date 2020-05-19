Мурашко рассказал о сроках начала дистанционной продажи лекарств

"В первых числах июня аптечные организации, получившие соответствующее разрешения, смогут осуществлять дистанционную торговлю лекарственными препаратами", - заявил министр.

По его словам, в субботу было принято постановление о дистанционной торговле безрецептурными лекарственными препаратами, сейчас утверждаются ведомственные нормативно-правовые акты Росздравнадзора.

Весь процесс будет проходить в электронном виде, соответствующий информационный ресурс сейчас проходит тестирование, добавил министр.