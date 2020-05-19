Мурашко: Выплаты за апрель должны получить 125 тысяч медиков

Федеральные стимулирующие выплаты за работу с больными COVID-19 в апреле должны получить почти 150 тысяч сотрудников сферы здравоохранения, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"За апрель их должны получить 125 тысяч медицинских работников и 24 тысячи водителей скорой помощи", - сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

По его словам, процесс перечисления выплат за апрель уже завершается. "Для медицинских работников эти выплаты не облагаются налогом на доходы физических лиц", - уточнил министр.

Он также отметил, что в ряде регионов контроль за доведением средств производился Минздравом в "ручном режиме"​​​.