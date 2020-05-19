На портал госуслуг поступило более 6,5 тысячи обращений медиков по выплатам

Более 6,5 тысячи медработников направили обращения на портал госуслуг, чтобы получить разъяснения по выплатам за работу с больными COVID-19, сообщил во вторник на совещании у президента РФ Владимира Путина министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В настоящее время на него (портал госуслуг - прим. "РГ") поступило более 6,5 тысячи обращений, которые направляются для рассмотрения в субъекты Российской Федерации, и ситуация находится на контроле Минздрава России", - сказал он.

Глава ведомства отметил, что на сегодня "это самый популярный портал для медицинских работников, желающих получить разъяснения по начислению стимулирующих выплат".