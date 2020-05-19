Указ губернатора Новгородской области от 18 мая 2020 года № 279 "О внесении изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

1. Внести изменение в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности", изложив его в редакции:

"УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

06.03.2020 №97

Великий Новгород

О введении режима повышенной готовности

В связи с угрозой распространения на территории Новгородской области коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в соответствии с подпунктом б) пункта 6 статьи 41 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", на основании предложения главного государственного санитарного врача по Новгородской области от 18 мая 2020 года № 53-00-00/05-4463-2020:

1. Ввести на территории Новгородской области с 07 марта 2020 года режим повышенной готовности для органов управления и сил областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Запретить проведение на территории Новгородской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

3. Временно приостановить:

3.1. Проведение на территории Новгородской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;

3.2. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом, и находящихся на соответствующих территориях;

3.3. Деятельность по осуществлению розничной торговли, за исключением розничной торговли, в том числе в форме ярмарок, продовольственными товарами и (или) непродовольственными товарами первой необходимости, указанными в приложении № 1 к указу, непродовольственными товарами в объектах, имеющих отдельный вход с улицы (кроме деятельности, осуществляемой в указанных объектах, расположенных на территориях Чудовского и Маловишерского районов Новгородской области), деятельности аптек и аптечных пунктов, а также продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки (за исключением товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации).

Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по розничной торговле, обеспечить соблюдение Рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и указа, а также ограничение нахождения граждан в торговых залах исходя из нормы торговой площади не менее 4 кв.м на одного человека с учетом типа торгового предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51303-2013 "Торговля. Термины и определения";

3.4. Работу салонов красоты, в том числе имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

Данное ограничение не распространяется на:

осуществление деятельности по оказанию парикмахерских услуг, а также услуг маникюра, педикюра, кроме услуг спа-ухода и массажа (за исключением деятельности организаций, осуществляющих деятельность на территориях Чудовского и Маловишерского районов Новгородской области) при условии применения работниками и предоставления посетителям средств индивидуальной защиты (масок и перчаток (для работников)), обязательного соблюдения режимов предварительной записи потребителей, одновременной загрузки мест обслуживания потребителей услуг не более 50 % от общего количества мест в залах обслуживания и обеспечения расстояния между местами обслуживания и нахождения потребителей услуг в залах не менее 1,5 м, использования только естественной вентиляции помещений, обязательной дезинфекции контактных поверхностей каждые 2 часа, наличия запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников и ведения списка посетителей, содержащего фамилию, имя и отчество (при наличии), номер телефона, дату посещения;

3.5. Посещение гражданами парковых территорий, расположенных в городском округе, муниципальных районах, муниципальных округах Новгородской области, детских игровых площадок, в том числе расположенных на придомовых территориях к многоквартирным домам;

3.6. Работу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по оказанию бытовых услуг на дому;

3.7. Работу кружков и секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, физкультурно-спортивных организациях, фитнес-пентров, спортивных клубов, а также работу учреждений библиотечной сети Новгородской области и учреждений культурно-досугового типа.

Данные ограничения не распространяются на деятельность физкультурно-спортивных организаций, фитнес-центров, спортивных клубов по проведению тренировок на улице, при условии неиспользования раздевалок, душевых и иных помещений, в которых невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования (за исключением деятельности, осуществляемой на территориях Чудовского и Маловишерского муниципальных районов);

3.8. Посещение обучающимися организаций всех форм собственности, осуществляющих спортивную подготовку;

3.9. До 01 июня 2020 года государственную регистрацию заключения брака в органах ЗАГС Новгородской области, обеспечив изменение дат государственной регистрации заключения брака, которые были определены ранее, и назначив новые даты государственной регистрации заключения брака после 01 июня 2020 года.

В исключительных случаях при невозможности изменения даты государственной регистрации заключения брака, производить его государственную регистрацию лишь в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных лиц в помещения (здания) органов ЗАГС Новгородской области;

3.10. Проведение диспансеризации населения, профилактических медицинских осмотров, за исключением медицинских осмотров лиц, при поступлении на работу, по направлениям призывных комиссий, обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) отдельных категорий граждан, указанных в приложении № 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н, а также медицинских осмотров для прохождения медико-социальной экспертизы.

4. Министерству образования Новгородской области, Главам муниципальных районов, городского округа Новгородской области:

организовать реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, программ дополнительного образования в дистанционной форме, за исключением проведения итогового сочинения, а также определение численности и режима работы педагогических и иных работников указанных организаций;

обеспечить в отдельных государственных, муниципальных образовательных организациях, негосударственных организациях деятельность дошкольных групп малой наполняемости с целью обеспечения трудовой деятельности работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом, по заявлению родителей (законных представителей), при условии представления копии справки по форме, определенной в приложении № 3 к указу.

5. Министерству образования Новгородской области:

организовать реализацию образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования в дистанционной форме, за исключением проведения практических занятий, производственной практики выпускников, завершающих обучение по основным профессиональным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих инженерного профиля, практических занятий, учебной и производственной практик для обучающихся по следующим профессиям и специальностям:

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений,

20.01.03 Пожарный,

36.01.01 Младший ветеринарный фельдшер,

20.02.04 Пожарная безопасность,

31.02.01 Лечебное дело,

31.02.03 Лабораторная диагностика,

31.02.05 Стоматология ортопедическая,

33.02.01 Фармация,

34.02.01 Сестринское дело,

36.02.01 Ветеринария,

38.02.02 Страховое дело (по отраслям),

39.02.01 Социальная работа,

40.02.01 Право и организация социального обеспечения,

40.02.02 Правоохранительная деятельность,

44.02.02 Преподавание в начальных классах,

44.02.03 Педагогика дополнительного образования,

44.02.01 Дошкольное образование,

49.02.01 Физическая культура, непосредственно в организациях, осуществляющих деятельность на территории Новгородской области, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом, а также определение численности и режима работы педагогических и иных работников указанных организаций;

обеспечить функционирование подведомственных организаций для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также профессиональных: образовательных организаций в части необходимой для обеспечения проживания и питания в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и проживания иных лиц, имеющих соответствующее право.

6. Рекомендовать гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов.

7. Обязать граждан:

7.1. Посещавших территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV:

7.1.1. Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на "горячую линию" по номеру телефона +7921-843-71-11;

7.1.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

7.1.3. Соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому;

7.2. Прибывших из других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, список которых размещается на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://rospotrebnadzor.ru/region/koronon_virus/epid.php), помимо мер, предусмотренных подпунктом 7.1 указа, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, общественные места);

7.3. Совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в подпункте 7.2 указа, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 7.2 указа, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей;

7.4. Прибывших на территорию Новгородской области с территорий других субъектов Российской Федерации обеспечить самоизоляцию на дому или по месту пребывания на срок 14 дней со дня прибытия, за исключением граждан, которым необходимо находиться на рабочем месте по решению работодателя.

8. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющих заболевания, указанные в приложении № 2 к указу, соблюдать режим самоизоляции, за исключением:

случаев следования к месту и от места осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с указом;

случаев совершения прогулок (за исключением граждан, проживающих (пребывающих) на территориях Чудовского и Маловишерского муниципальных районов Новгородской области), посещения объектов торговли, осуществляющих реализацию продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении № 1 к указу, аптек и аптечных пунктов исключительно в период с 8.00 до 11.00;

случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

случаев необходимости участия в судебных заседаниях в качестве истца, ответчика или заинтересованного лица в период такого участия, а также осуществления ими необходимых действий, связанных с обеспечением участия в судебном заседании.

9. Министерству труда и социальной защиты населения Новгородской области:

9.1. Обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с пунктом 8 указа, в том числе через "горячую линию", указанную в подпункте 7.1.1 указа;

9.2. Обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с пунктом 8 указа, возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с учетом их запросов, поступающих в приемную министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области по номеру телефона (8162) 77-40-03;

9.3. Организовать работу по информированию населения и работодателей Новгородской области о возможности выбора дистанционного способа обращения за предоставлением государственных услуг и социальных выплат через портал государственных услуг www.gosuslugi.ru, интерактивный портал центра занятости населения Новгородской области https://vnovgzan.ru;

9.4. Организовать работу подведомственных организаций, в том числе по предоставлению государственных услуг по предварительной записи посредством телефонной связи, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), интерактивного портала службы занятости населения Новгородской области, почтовых отправлений.

10. Обязать:

10.1. Граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 м (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

10.2. Органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

11. Гражданам соблюдать масочный режим:

при нахождении во всех видах транспорта общего пользования, а также на вокзалах, остановках всех видов транспорта общего пользования;

при посещении аптек и аптечных пунктов, медицинских организаций, объектов торговли, государственных органов и органов местного самоуправления;

при посещении иных общественных мест.

12. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Новгородской области:

12.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

12.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

12.3. При поступлении запроса штаба по предупреждению распространения и борьбе с коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, на территории Новгородской области (далее штаб) незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

12.4. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

12.5. Подавать сведения о режиме труда работников в личном кабинете работодателя в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России";

12.6. Обеспечить применение работниками средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки, кожные антисептики).

13. Министерству здравоохранения Новгородской области:

13.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 7, 8 указа;

13.2. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, и пациентам в возрасте старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования;

13.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на коронавирусную инфекцию, вызванной 2019-nCoV;

13.4. Принять меры по обеспечению готовности медицинских организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории Новгородской области, к развертыванию дополнительных коек, в том числе реанимационных;

13.5. Совместно с министерством образования Новгородской области, ФГБОУ ВО "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого", военным комиссариатом Новгородской области определить резерв кадров медицинских работников с учетом граждан, пребывающих в запасе, имеющих военно-учетные специальности медицинского профиля;

13.6. Обеспечить реализацию медицинскими организациями положений постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 432 "Об особенностях реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией", а также проведение иных мероприятий, направленных на недопущения распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV;

13.7. Совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в соответствии с медицинскими показаниями.

14. Министерству спорта и молодежной политики Новгородской области организовать совместно с общественными организациями работу регионального волонтерского штаба для оказания помощи людям старшего поколения, находящимся в условиях самоизоляции.

15. Рекомендовать организациям, предоставляющим услуги сотовой связи и услуги по предоставлению доступа к ресурсам информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не прекращать предоставление своих услуг гражданам старше 60 лет при нулевом и отрицательном балансе.

16. Рекомендовать организациям торговли и общественного питания предусмотреть возможность дистанционного заказа потребителями товаров и продуктов и ввести услуги доставки на дом товаров и продуктов.

17. Приостановить деятельность по бронированию мест, приему и размещению граждан в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, базах отдыха, хостелах, гостевых домах, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и иных средствах размещения (далее средства размещения) на территориях Боровичского, Демянского, Крестецкого, Любытинского, Маловишерского, Новгородского, Пестовского, Поддорского, Старорусского, Чудовского муниципальных районов и городского округа Великий Новгород, Болотовского муниципального округа, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках, местом командирования которых являются организации, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом, при условии предъявления при заселении в средства размещения письма такой организации, оформленного на бланке соответствующей организации, подписанного руководителем организации, в адрес средства размещения, а в случае прибытия из иных субъектов Российской Федерации также при условии предъявления документа, подтверждающего отсутствие коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, выданного не позднее одного дня до заселения в средства размещения.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по предоставлению услуг по размещению граждан в средствах размещения, расположенных в Батецком, Валдайском, Мошенском, Окуловском, Парфинском, Холмском, Шимском муниципальных районах, Солецком, Марёвском, Хвойнинском муниципальных округах обеспечить при предоставлении указанных услуг предъявление клиентами документа, подтверждающего отсутствие коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, выданного не позднее одного дня до заселения в средства размещения, а при размещении граждан в пансионатах, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия - также введение посменного заезда продолжительностью не менее 14 дней, организацию режима труда работников средств размещения вахтовым методом.

Организациям, осуществляющим деятельность по размещению граждан в средствах размещения, указанных в первом и втором абзацах настоящего пункта, обеспечить выполнение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

18. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обеспечить прекращение доступа в здание (помещение), используемое для осуществления деятельности, на период, необходимый для обеспечения дезинфекции, если там находилось лицо, у которого обнаружена коронавирусная инфекция, вызванная 2019-nCoV.

19. Установить на территории Новгородской области запрет розничной продажи алкогольной продукции с 20:00 и до 10:00 следующего дня.

20. Рекомендовать органам, уполномоченным в соответствии с законодательством на назначение выборов, референдумов, не осуществлять назначение выборов, референдумов в период действия в Новгородской области режима повышенной готовности, введенного указом, а также принять решения о переносе даты проведения назначенных выборов с учетом исключения осуществления мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в указанный период.

21. Главам муниципальных районов и городского округа Новгородской области:

21.1. Создать штабы по предупреждению распространения и борьбе с коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, на территории соответствующих муниципальных образований;

21.2. Обеспечить принятие мер, направленных на предупреждение распространения и борьбу с коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, на территории соответствующих муниципальных образований;

21.3. Оказать содействие органам внутренних дел (полиции), Росгвардии, Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области, министерству здравоохранения Новгородской области и медицинским организациям в реализации мероприятий, направленных на предупреждение распространения и борьбу с коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, на территории соответствующих муниципальных образований;

21.4. Обеспечить проведение работ по дезинфекционной обработке автомобильных дорог, улиц, остановочных пунктов на территории соответствующих муниципальных образований;

21.5. Организовать мониторинг реализации подпункта 7.4, пункта 22 указа;

21.6. Осуществлять мониторинг деклараций о соблюдении организацией (индивидуальным предпринимателем) Рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и указа, представленных в соответствии с пунктом 33 указа;

21.7. Определить лиц, ответственных за проведение мониторинга в соответствии с подпунктом 21.6 указа, и разместить информацию об указанных лицах с указанием номера телефона и адреса электронной почты, а также о способах подачи деклараций, указанных в пункте 33 указа, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

При выявлении по результатам мониторинга фактов несоблюдения Рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и указа направлять соответствующую информацию в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области и иные уполномоченные органы в целях последующего принятия мер реагирования в установленном порядке, в том числе приостановления эксплуатации объектов, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг.

22. Юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению и обслуживанию многоквартирным домом, обеспечить проведение мероприятий по дезинфекционной обработке общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

23. Обязать собственников и арендаторов объектов, работа на которых не приостановлена в соответствии с указом, расположенных на территориях соответствующих муниципальных образований, обеспечить ежедневное проведение работ по дезинфекционной обработке прилегающих к объектам территорий, парковок, тротуаров, а также входных групп и подобных мест общего пользования.

24. Установить, что распространение коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

25. Министерству государственного управления Новгородской области:

25.1. Обеспечить предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Новгородской области в "дежурных окнах" по предварительной записи и окнах приема дополнительных документов (по ранее поданным заявлениям), при условии обеспечения соблюдения дистанции между гражданами не менее 1,5 м (социальное дистанционирование) в соответствии с перечнем социально значимых услуг, определяемым приказом министерства государственного управления Новгородской области, а также возможность предоставления государственных и муниципальных услуг на дому находящимся на самоизоляции лицам, указанным в пункте 8 указа, исключающую посещение указанными лицами помещений многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, при условии отсутствия возможности получения услуги в электронном виде;

25.2. Разместить перечень социально значимых услуг, указанный в подпункте 25.1 указа, на официальном сайте министерства государственного управления Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего приказа. 26. Министерству культуры Новгородской области организовать:

26.1. Реализацию в подведомственных образовательных организациях программ среднего профессионального образования, программ дополнительного образования в дистанционной форме, за исключением случаев, указанных в подпункте 26.2 указа;

26.2. Проведение практических занятий индивидуально либо в группах малой наполняемости для выпускников, завершающих обучение по программам среднего профессионального образования, с обеспечением применения педагогическими работниками и обучающимися средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки, кожные антисептики) и соблюдением дистанции между ними не менее 1,5 м;

26.3. Определение режима работы педагогических и иных работников подведомственных образовательных организаций.

27. Медицинским организациям частной системы здравоохранения обеспечить при оказании медицинской помощи выполнение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

28. Организациям, осуществляющим деятельность по предоставлению стоматологических услуг гражданам, обеспечить оказание стоматологических услуг при условии предварительной записи и проведения опроса пациента для получения сведений о его возрасте, выявления пациентов, прибывших с территорий, неблагополучных по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), с целью исключения пересечения потоков пациентов с различной степенью эпидемиологической опасности.

29. Организациям, осуществляющим деятельность бань, саун и душевых, обеспечить оказание услуг без использования купелей и бассейнов по предварительной записи по сеансам (одномоментный вход в баню на один полный банный цикл группы лиц в количестве из расчета 1,5 кв.м в помывочной на одного человека) при соблюдении временного интервала между сеансами не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними и проведении дезинфекции помещений, оборудования и инвентаря, а также исключение ожидания посетителями внутри бани, сауны.

30. Рекомендовать организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, указанными в пункте 8 указа, обязательств по оплате за услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период.

31. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям перевести граждан, указанных в пункте 8 указа, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

32. Рекомендовать промышленным предприятиям Новгородской области обеспечить доставку работников к месту работы и проживания транспортом, который подлежит ежедневной обработке дезинфицирующими средствами (без использования общественного транспорта).

33. Организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом (за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления Новгородской области и подведомственных им учреждений), осуществляющим деятельность на территории городского округа Новгородской области, с численностью работников более 30 человек, и осуществляющим деятельность на территории муниципальных районов, муниципальных округов Новгородской области, с численностью работников более 15 человек, обеспечить представление декларации о соблюдении организацией (индивидуальным предпринимателем) Рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и указа по форме согласно приложению № 4 к указу перед возобновлением деятельности и далее еженедельно по понедельникам в администрацию соответствующего муниципального района и городского округа Новгородской области, на территории которого осуществляет деятельность организация (индивидуальный предприниматель).

34. Довести для сведения:

что за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности гражданами, должностными лицами, организациями статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность;

что за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность.

35. Контроль за выполнением указа возложить на заместителя Губернатора Новгородской области - руководителя Администрации Губернатора Новгородской области Данилова А.В.

36. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravо.gov.ru).





Приложение № 1 к указу Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Средства индивидуальной защиты

2. Средства дезинфицирующие

3. Антисептические средства

4. Салфетки влажные

5. Салфетки сухие

6. Мыло туалетное

7. Мыло хозяйственное

8. Паста зубная

9. Щетка зубная

10. Бумага туалетная

11. Гигиенические прокладки

12. Стиральный порошок

13. Подгузники детские

14. Спички, коробок

15. Свечи

16. Пеленка для новорожденного

17. Шампунь детский

18. Крем от опрелостей детский

19. Бутылочка для кормления

20. Соска-пустышка

21. Бензин автомобильный

22. Дизельное топливо

23. Газомоторное топливо (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ)

24. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

25. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры)

26. Похоронные принадлежности

27. Печатные средства массовой информации

28. Табачная продукция

29. Очки, линзы и их части

30. Семена, рассада, посадочный материал, удобрения, средства защиты растений, садово-огородный инвентарь

31. Протезные изделия (включая протезно-ортопедические изделия, ортопедическую обувь и специальную одежду, глазные протезы и слуховые аппараты)

32. Сжиженный природный газ





Приложение № 2 к указу Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97

Перечень заболеваний, при которых рекомендуется соблюдение режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней-10 (МКБ-10) по диагнозу Е10

2. Болезни органов дыхания из числа

2.1 Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94

5. Болезнь мочеполовой системы1 - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5

6. Новообразования из числа2

6.1 Злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46

1при режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

2самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).





Приложения 3 и 4 смотрите в приложении к настоящему Указу.





2. Указ вступает в силу с 20 мая 2020 года.

3. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин







