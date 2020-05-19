Указ губернатора Орловской области от 18 мая 2020 года № 227 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Новости

Минобороны Чехии заявило о невозможности передать РФ памятник Коневу 00:08
В Роспотребнадзоре рассказали, переносят ли мухи коронавирус 00:05
Аббас: Палестина выходит из всех договоров с Израилем и США 19.05.2020
Трамп обозвал спикера Палаты представителей США "больной женщиной" 19.05.2020
Туризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня 19.05.2020
В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом 19.05.2020
Захарова рассказала, сколько россиян получили помощь за рубежом 19.05.2020
Найдены "черные ящики" на месте жесткой посадки Ми-8 в Подмосковье 19.05.2020
Эксперты: объем выбросов углекислого газа в мире упал на 17 процентов 19.05.2020
Названа версия крушения Ми-8 под Москвой 19.05.2020
Граница между США и Канадой останется закрытой до 21 июня 19.05.2020
Всемирный банк: Более 60 млн человек в мире окажутся за чертой бедности 19.05.2020
В Подмосковье совершил жесткую посадку военный вертолет 19.05.2020
Умер актер и режиссер Владимир Голуб 19.05.2020
Описан способ восстановления нервных клеток 19.05.2020
Facebook запустил онлайн-сервис для продажи товаров 19.05.2020
МИД опубликовал сводную информацию по всем осуществленным вывозным рейсам 19.05.2020
Смольный разъяснил проведение церемоний прощания и похорон 19.05.2020
На Алтае бандиты похитили более четырех млн рублей у детей-сирот 19.05.2020
В Свердловской области скончался седьмой пациент с COVID-19 19.05.2020
В Москве спасли провалившуюся в строительную яму собаку 19.05.2020
В Татарстане в квартире нашли тела матери и ребенка 19.05.2020
Хуснуллин провел заседание набсовета "Автодора" в обновленном составе 19.05.2020
Из космоса зафиксировали снижение числа лесных пожаров в ЦФО 19.05.2020
Вдова астронавта Джона Гленна скончалась от коронавируса 19.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
19 мая 2020 г.

Указ губернатора Орловской области от 18 мая 2020 года № 227 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", на основании писем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области от 11 мая 2020 года № 57-00-01/09-4067-2020, № 57-00-01/09-4068-2020 постановляю:

Внести в раздел I приложения 2 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1. Гражданам при передвижении на территории Орловской области в соответствии с Методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20 "Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 года, следует соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (далее - социальная дистанция), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.";

2) в абзаце втором пункта 4.1 после слов "на свежем воздухе индивидуально" дополнить словами ", прогулок на улице не более двух человек вместе, при условии соблюдения социальной дистанции,";

3) в пункте 5:

абзац первый дополнить предложением следующего содержания:

"Гражданам рекомендуется использовать перчатки в общественном транспорте, на объектах розничной торговли, объектах предоставления услуг, в медицинских организациях.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"При передвижении по территории Орловской области гражданам рекомендуется использовать личные транспортные средства.".

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией