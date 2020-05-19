Указ губернатора Орловской области от 18 мая 2020 года № 227 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", на основании писем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области от 11 мая 2020 года № 57-00-01/09-4067-2020, № 57-00-01/09-4068-2020 постановляю:

Внести в раздел I приложения 2 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1. Гражданам при передвижении на территории Орловской области в соответствии с Методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20 "Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 года, следует соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (далее - социальная дистанция), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.";

2) в абзаце втором пункта 4.1 после слов "на свежем воздухе индивидуально" дополнить словами ", прогулок на улице не более двух человек вместе, при условии соблюдения социальной дистанции,";

3) в пункте 5:

абзац первый дополнить предложением следующего содержания:

"Гражданам рекомендуется использовать перчатки в общественном транспорте, на объектах розничной торговли, объектах предоставления услуг, в медицинских организациях.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"При передвижении по территории Орловской области гражданам рекомендуется использовать личные транспортные средства.".

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков









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