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19.05.2020 11:35
Рубрика: В мире

Пелоси возмутили планы Трампа бесплатно передать России аппараты ИВЛ

Текст: Алексей Чуриков

Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей США и давний противник действующего президента Дональда Трампа, выступила с критикой в адрес планов Белого дома бесплатно передать России аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По ее мнению, озвученному в интервью для CNN, бесплатная передача России этой техники является нецелесообразной.

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Примечательно, что эта реплика Пелоси прозвучала в ответ на вопрос журналиста, доверяет ли спикер нынешнему госсекретарю США Майку Помпео. Напомним, что еще 17 мая в интервью изданию The Washington Examiner Помпео сообщил, что президент Дональд Трамп принял решение об оказании помощи России в борьбе с коронавирусом. "Примерно неделю тому назад, может чуть больше, наш президент беседовал с президентом Путиным и заявил о готовности оказать им (России - прим. "РГ") значительную помощь. Речь идет о тестах и аппаратах ИВЛ. Это оборудование уже в пути", - рассказал тогда Помпео.

Пелоси, подвергнув критике политику государственного департамента и администрации США в целом, решила отдельно остановится на вопросе ИВЛ. "Сейчас, в данный конкретный момент, становится известно о том, что они (Белый дом - прим. "РГ") передают России аппараты ИВЛ стоимостью более 5 миллионов долларов", - заявила спикер, добавив, что по ее мнению администрация Трампа "ведет дела неприемлемым способом".

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Пелоси констатировала, что вашингтонская администрация намерена "предоставить России аппараты ИВЛ более чем на $5 млн". "Россия вполне может позволить себе заплатить за эти аппараты", - сказала она.

Напомним, что ранее агентства со ссылкой на представителя американской администрации сообщили, что США на безвозмездной основе отправят в Россию 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. По сообщению некоторых американских СМИ, доставку груза на территорию Российской Федерации должны будут осуществить самолеты ВВС США.

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