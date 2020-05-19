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Рубрика: Экономика

Почему рост котировок барреля может смениться их быстрым падением

Текст: Сергей Тихонов
Нефтяной рынок, уставший от негатива, сосредоточился на ожиданиях роста спроса на сырье и надеждах на снятие карантинных ограничений. Котировки барреля идут вверх, но излишний оптимизм, подкрепленный лишь теоретическими выкладками и пока неуверенным восстановлением потребления нефти в Китае, может сыграть злую шутку - любая плохая новость способна вернуть цены к минимальным значениям.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Впервые с начала апреля котировки барреля начали эту неделю с роста, а не с падения, приблизившись к отметке 35 долларов за баррель марки Brent. При этом фундаментально на рынке пока ничего не изменилось, за исключением разве что роста спроса на нефть в Китае. Объем нефтепереработки в КНР в прошлом месяце составил 53,85 миллиона тонн, что почти на 11% больше, чем в марте, и на 0,8% выше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Проблема в том, что эту статистику можно объяснить не увеличением потребления, а удачно сложившейся для нефтеперерабатывающих заводов Китая конъюнктурой, которой те воспользовались, максимально загрузив свои мощности дешевой нефтью.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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Также серьезно поддержала цены еженедельная статистика о запасах нефти в США, которая впервые за долгое время показала их снижение на 745 тыс. баррелей. Но здесь больший эффект дала сама новость, нежели их реальное уменьшение. Суммарно за последние 4 недели запасы сырой нефти в США выросли на 27,9 млн баррелей. За этими цифрами несколько сотен тысяч баррелей снижения в последнюю неделю просто теряются.

Немного другая картина наблюдается с количеством работающих буровых установок в США, сократившихся до 258 штук, показателя 2009 года. Эти цифры говорят о снижении производства сланцевой нефти. Загвоздка в том, что сланцевая отрасль очень мобильна и быстро реагирует на любые изменения внешней конъюнктуры. Остановленные буровые никуда не делись, даже если сменили хозяев, и могут возобновить работу в любой момент.

Избыток нефти в мае на рынке прогнозируется в 20-25 млн баррелей в сутки. По условиям новой сделки ОПЕК+ ее участники до начала июля снизят добычу на 9,7 млн баррелей в сутки, плюс 1,18 млн баррелей в сутки дополнительного сокращения Саудовской Аравией, ОАЭ и Кувейта. Еще около 3-5 млн баррелей в сутки снижения производства приходится на страны, официально не присоединившиеся к ОПЕК+, но поддержавшие сокращение добычи. Суммарное снижение производства даже при самом лучшем развитии событий оставит на рынке избыток в 5 млн баррелей в сутки.

По мнению старшего аналитика УК "Альфа-Капитал" Максима Бирюкова, надежды на скорое восстановление роста спроса на нефть толкают цены вверх, однако пока сохраняется неопределенность относительно ожидаемой динамики выздоровления мировой экономики. Несмотря на ослабление локдауна экономическая активность может еще долго оставаться на относительно низких уровнях из-за недостатка потребительского спроса. Эксперт подчеркнул, что учитывая рекордные запасы крупнейших нефтехранилищ и количество дрейфующих нефтяных танкеров нельзя исключить нового витка снижения цен.

США ожидают сокращение добычи нефти до 11 миллионов баррелей в сутки

С точки зрения аналитика по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксаны Лукичевой, опасность падения цен сохраняется, если вдруг процесс восстановления экономики развернется вспять или что-то пойдет не так.

Не стоит забывать также о геополитических рисках. По мере накапливания усталости от пандемии и надеждах на возвращение к нормальной жизни, возобновились уже подзабытые трения США с Китаем и Ираном. Развитие этих конфликтов может подтолкнуть котировки барреля, как к росту, так и к падению. Президент США Дональд Трамп уже назвал таможенные пошлины важным инструментом в переговорах с Пекином и допустил их повышение для китайских товаров. В прошлом году, торговые войны США и Китая были основным сдерживающим фактором для роста нефтяных цен.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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