Полиция конфисковала Mercedes через час после покупки

В Хейвуде, Великобритания, полиция остановила автомобиль, который двигался с превышением скорости.

"Он ехал так, как будто уходил от погони", - рассказали в департаменте GMP Traffic.

После проверки документов выяснилось, что у водителя нет страховки, поэтому автомобиль отправили на штраф-стоянку. Соль ситуации в том, что автомобиль был куплен всего часом ранее.

Разумеется, приобретённый Mercedes-AMG A45, оснащённый 381-сильной "турбочетвёркой", не мог не вызвать соблазна надавить посильнее на педаль газа. Законы Великобритании суровы и беспощадны: согласно статье 165А Закона о дорожном движении 1988 года полиция Соединенного Королевства имеет право конфисковать автомобиль, если он не застрахован или водитель не смог предъявить соответствующий документ, а также в случае если управление транспортным средством осуществлялось без водительских прав.

После конфискации автомобиль отправляется на штраф-стоянку, откуда у него два пути: утилизация или аукцион. Однако в случае, если владельцем будут предоставлены необходимые документы, у машины есть шанс вернуться на свободу.

Вот так обернулась для британца, только купившего Mercedes, жажда скорости.