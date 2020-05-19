Полноразмерный минивэн Toyota Sienna сменил поколение

Toyota представила полноразмерный минивэн Sienna нового поколения XL40. Напомним, Sienna выпускается только на американском заводе концерна, целевым рынком для модели являются США и Канада, хотя ее также предлагают в Мексике и Южной Корее.

Над стилем вэна работала расположенная в Калифорнии тойотовская студия CALTY - она же, к примеру, трудилась над обликом последней Camry. Экстерьер выполнен в едином ключе с другими новыми моделями марки, его характеризуют сложные пластические переходы кузовных панелей, футуристичная оптика и тонкая работа с хромированным декором.

Sienna построена на модульной платформе TNGA-K, которая уже использовалась для Camry, Highlander, Avalon и RAV4 последних генераций.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Новая Sienna будет оснащаться только гибридной силовой установкой, составленной из 2,5-литрового бензинового двигателя и двух электромоторов в версии 4x2 или трех - в варианте 4x4. Такая же гибридная система 4x4 устанавливается на появившийся в 2019-м RAV4 Hybrid, но, во-первых, на Sienna система дефорсирована до 243 л.с., а во-вторых - здесь нет функции подзарядки батареи от внешней сети. Переднеприводный вариант вэна расходует всего лишь 7,2 л бензина на 100 км.

В салоне вэна - 7-дюймовый цифровой дисплей вместо традиционной комбинации приборов и 9-дюймовый экран медиасистемы с функциями Android Auto и Apple Carplay. Здесь раскидано семь USB-портов, так что с любого места будет удобно подзарядить карманный девайс. В топ-комплектации модель оснащается аудиосистемой премиум-класса с 12 динамиками, функцией проецирования показаний на лобовое стекло, а также видеокамерами кругового обзора.

Сиденья скомпонованы в три ряда, возможны семи- и восьмиместная схемы. В качестве опции для второго ряда предлагаются индивидуальные для пассажиров "капитанские кресла", которые можно сдвигать в продольном направлении в диапазоне 25 дюймов (63,5 см).

Фото: Пресс-служба Toyota.

В стандартное оснащение автомобиля входит комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 2.0, который включает функцию мониторинга "слепых" зон, систему предотвращения столкновений с распознаванием пешеходов, в том числе в ночное время, систему сканирования дорожных знаков (проецируются в комбинацию приборов), функцию контроля за движением по полосе.

Продажи новой Toyota Sienna стартуют в США через несколько месяцев. Цены пока не раскрываются, модель уходящей генерации XL30 стоит в Америке от 31 640 долларов. Напомним, Sienna XL30 выпускается с 2010 года, то есть десять лет.