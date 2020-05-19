Простые ситуации, когда WD-40 может сильно навредить автомобилю

Для начала разберемся, что такое WD-40. WD расшифровывается как Water Displacement (вытеснитель воды). Это универсальная аэрозольная смазка и в то же время название американской компании-производителя данного средства.

WD-40 был изобретен еще в 1953 году Норманом Ларсеном по техзаданию Rocket Chemical Company. Точный состав продукта до сих пор является коммерческой тайной. Правда, известно, что в состав входит растворитель уайт-спирит (как минимум 50 % консистенции), вытеснитель углекислый газ (около 25 %) и минеральное масло (15 %).

Первоначально препарат разрабатывался для промышленного употребления как водоотталкивающее средство, предотвращающее коррозию. Позже было установлено, что он имеет множество других талантов, которые на руку автомобилистам. Но применение WD-40 может и повредить вашей машине.

Размораживатель

С появлением в продаже WD-40 автовладельцы начали использовать ее для разморозки замерзших запорных механизмов автомобилей, равно как для предотвращения их замерзания, распыляя средство внутрь личинок в холодное время.

В то же время известно, что WD-40 далеко не лучший химикат для разморозки и смазывания узлов и механизмов (так как эта субстанция выедает часть смазки).

Так что в данном случае использование препарата допускается с оговорками и точно не на постоянной основе.

Удалитель ржавчины и помощник в откручивании

WD-40, как известно, помогает убрать следы ржавчины с кузова, номерных знаков, колес и элементов шасси, а также хорошо очищает хромированные поверхности. Эта смазка придет на помощь также, когда нужно открутить закисший болт или гайку.

Дело в том, что этот препарат обладает отменной проникающей способностью, что позволяет ему просачиваться даже в сильно заржавевшие и окислившиеся резьбовые соединения.

Однако нужно помнить о том, что WD-40 не обеспечивает дальнейшую защиту от коррозии. Более того, после использования WD-40 вы получаете обезжиренные детали, на которых коррозия может развиваться даже быстрее, чем до применения химиката. Поэтому для защиты очищенного соединения обработайте его смазкой типа солидола или литола.

Борьба с окислением

WD-40 известен также как эффективное средство для обработки окислившихся клемм аккумуляторной батареи. Этим же средством нередко обрабатывают контакты автомагнитолы, разъемы различных датчиков, концевики, контакты ламп, переходные разъемы, выключатели и переключатели для устранения гряз и конденсата.

Однако нужно иметь ввиду, что этот химикат неважно проводит электроток, а после высыхания WD-40 оставляет налет, который соберет грязь и пыль и опять-таки ухудшит проводимость. Так что если уж обрабатываете контакты WD-40, сотрите после работы оставшиеся подтеки. А лучше - задействуйте "профессиональные" очистители электрических контактов (как правило, на масляной основе).

Удаление грязи и клея

Еще одна сфера применения чудо-средства - экспресс-очистка ветрового стекла, испачканного после многочасовой езды по шоссе следами от насекомых или, к примеру, смолы деревьев, пачкающей "лобовуху", заднее стекло и кузов после парковок на воздухе. Тем не менее после удаления следов насекомых при помощи WD-40 на лакокрасочном покрытии образуются жирные масляные пятна, на которые будет налипать дорожная пыль, что становится причиной ухудшения видимости. Отсюда строгое правило - вслед за очисткой нужна хорошая мойка.

С помощью этого средства также отлично удаляются различные липкие наклейки. Все, что вам нужно - пробрызгать края стикера WD-40.

Средство ослабит клей, а остатки можно удалить с помощью мыла и чистой ткани. Для удаления с кузова и элементов салона краски и суперклея WD-40 также отлично подойдет. Однако и здесь нужно помнить, что прыскать "вэдэшку" направо и налево не стоит. Она агрессивно воздействует на кузов и лучше после таких очистительных процедур отправиться на мойку и хорошенько промыть весь автомобиль.

Борец со скрипом

Еще одно известное полезное качество WD-40 - это способности устранять скрип петель дверей, капота и багажника, дворников, равно как любых других трущихся механизмов.

Правда, через какое-то время (примерно через неделю) скрип, скорее всего, возобновится, так что позже для смазывания лучше воспользоваться силиконовой смазкой, литолом или солидолом. Так что "вэдэшка" в этом смысле - лишь временна мера. Или, как вариант, чтобы исключить скрип и треск, вам придется использовать это средство на регулярной основе.

Смыватель краски

Если хулиганы изуродовали ваш автомобиль граффити, WD-40 опять-таки придет на помощь.

Нужно смочить тряпку или ветошь раствором этого чудо-средства и свеженанесенная краска из баллончиков легко смоется с кузова. Помните только о том, что остатки WD-40 с ЛКП нужно будет затем удалить автошампунем и обмыть кузов водой.

Чернение

Наконец, некоторые считают, что "вэдэшкой" можно даже чернить шины. Но, во-первых, со специализированным чернителем это универсальное средство не сравнится.

Во-вторых, химикат агрессивно воздействует на резину со всеми вытекающими последствиями, а если средство попадет в процессе обработки на тормозные колодки, то это чревато проблемами с эффективным торможением.