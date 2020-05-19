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19.05.2020 15:42
Рубрика: Власть

Путин призвал не перекладывать ответственность за невыплату надбавок медикам

Текст: Владимир Кузьмин

Владимир Путин призвал правительство не перекладывать свою долю ответственности за ситуацию с выплатой стимулирующих выплат врачам, помогающим больным с коронавирусной инфекцией. Ранее президент России раскритиковал проводившиеся начисления за посменную и даже почасовую работу.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Глава Минздрава Михаил Мурашко в своем докладе на совещании у президента отметил, что были вопросы к главам регионов и руководителям медицинских учреждений. "Если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные понятные прозрачные и легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, тогда было бы меньше вопросов к этим главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам тоже, и не надо было бы поправлять это постановление правительства", - подчеркнул в ответ Путин.

- Так что хорошо, что сделали, но не нужно ничего ни на кого перекладывать, - попросил он.

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