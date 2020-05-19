Гендиректор БК "Химки" Павел Астахов: Хотим доиграть сезон в Евролиге

Баскетбольная команда "Химки" (Московская область) отлично провела уже досрочно завершенный в России и прерванный в Евролиге сезон 2019/20. Чемпионат Единой лиги был приостановлен в тот момент, когда химчане уверенно лидировали, а в континентальном турнире они входили в зону попадания в плей-офф. Корреспондент "РГ" побеседовал с генеральным директором БК "Химки" Павлом Астаховым.

Начнем с самого насущного. Евролига обещала озвучить решение по доигровке сезона 25 мая, то есть, ждать осталось уже меньше недели. По вашим ощущением, есть шанс, что баскетбол этим летом мы все-таки увидим?

Павел Астахов: По большому счету все мы соскучились по баскетболу. Хочется заниматься уже своей основной деятельностью. Евролига сейчас рассматривает несколько вариантов завершения сезона. Но в реальности получается следующая ситуация: несмотря на послабления в связи со снятием карантина, никто однозначно не может сказать, доиграем мы сезон или нет. По плану мы должны доиграть регулярный чемпионат - это чуть больше 50 игр и провести так называемый "Финал восьми". Но как это сделать? Надо же собрать 18 команд в одном месте, посадить их на карантин, потом дать им время на подготовку и провести соревнования, на которые потребуется двадцать с лишним дней. Это очень сложная задача. То есть, теоретически это возможно, но на практике я даже не представляю, как это все будет выглядеть. Поэтому мы все очень ждем понедельника 25 мая, когда Евролига должна объявить свое решение.

А вы сами-то хотите, чтобы сезон возобновился? К примеру, у игроков из разных клубов нет однозначного мнения по данному вопросу…

Павел Астахов: Конечно, нам хотелось бы доиграть этот евросезон. До паузы мы шли на седьмом месте в регулярном чемпионате. Если сейчас возобновить турнир, у нас будет хороший шанс попасть в этот самый "Финал восьми". А там возможно получится забраться еще выше. Но сейчас это все из области гипотетических рассуждений. Если положительное решение будет принято, мы начнем планомерную подготовку. Главное сейчас прояснить все технические детали. Ведь мы не знаем даже, где это все может быть доиграно.

Есть мнение, что клубы могут оказаться в неравных условиях, поскольку некоторые команды уже собрались и тренируются, а у других такой возможности пока нет…

Павел Астахов: Вы знаете, даже если кто-то и собрался, как, к примеру, "Црвена Звезда", то это сложно назвать полноценными тренировками. Во-первых, это происходит всего лишь несколько дней. А потом после такого длительного простоя, все равно всем потребуется минимум две-три недели, чтобы игроки набрали хоть какую-то спортивную форму. Поэтому я бы не стал драматизировать ситуацию. В общем и целом все будут в равных условиях.

Вернемся к "Химкам". В начале апреля вы говорили, что клуб думает над оптимизацией расходов. На каком этапе находится этот процесс?

Павел Астахов: Сейчас мы занимаемся тем, что производим подсчет убытков, которые понесли в результате остановки чемпионатов. Конечная сумма пока не может быть зафиксирована в связи с неопределенностью по Евролиге. Если турнир все-таки решат доиграть, это с одной стороны приведет к дополнительным расходам, с другой, наши спонсоры получат сигнал, что мы все-таки принимаем участие в соревнованиях. Преждевременно называть какие-то цифры, но то, что мы в этом сезоне потеряем сотни миллионов рублей, это точно.

На днях 60-летний юбилей отпраздновал наставник команды Римас Куртинайтис. Довольны на данный момент его работой? Обсуждали уже с тренером планы и состав на следующий сезон?

Павел Астахов: Римас - это тренер, с которым связаны самые лучшие страницы баскетбольного клуба "Химки". С ним мы дважды выиграли Еврокубок, один раз взяли Единую лигу. С ним мы постоянно играем в финале плей-офф Единой лиги. Конечно, мы уже предварительно обсудили конструкцию нашего состава на следующий сезон, но до конкретики пока дело не доходило, потому что ничего не ясно. Непонятно, в каком формате пройдет следующий сезон, со зрителями мы будем играть или без, что важно с точки зрения продажи билетов и абонементов. Поэтому пока все на паузе.

Всех интересует судьба Алексея Шведа, который по слухам может вернуться в НБА. Задам вопрос по-болельщицки, что называется, в лоб: чем еще помимо денег можно заинтересовать Алексея, чтобы он остался в "Химках"?

Павел Астахов: Я думаю, за то время, что Алексей выступает за "Химки", он уже понял, что это его клуб. Здесь ему должно быть комфортно как в игровом, так и в человеческом плане. Он наш лидер: даже, когда приобретаем новых игроков, иногда консультируемся с Алексеем. То есть, это не просто высокооплачиваемый игрок, а часть нашей команды, причем очень важная. И, конечно, мы хотим, чтобы он остался в "Химках" и дальше приносил радость нам и нашим болельщикам своей игрой. На данный момент предварительные переговоры с его представителями были проведены. Сейчас из-за той же ситуации с Евролигой у нас все на паузе. Если доигрываем сезон - это одна история, если нет - сразу приступим к дальнейшим переговорам. Я думаю, что если у него будет какое-то серьезное предложение из НБА, причем речь даже не о деньгах, а о роли в команде, то удержать его будет непросто. Думаю, даже несмотря на то, что Швед уже был там, он все равно примет этот вызов, но при определенных гарантиях клуба и тренера. А если такого предложения не поступит, не вижу резона, зачем ему менять клуб, где он абсолютный лидер, на какой-то другой европейский. Но в любом случае, это будет его решение.

Так же многих волнует будущее Тимофея Мозгова. Тот факт, что, по словам тренера и игроков, центровой был уже близок к возвращению на площадку, будет иметь значение при переговорах о дальнейшем сотрудничестве?

Павел Астахов: Конечно, будет. Действительно, уже неделю до приостановки сезона Тимофей тренировался в полную силу. Понятно, что после двух лет простоя нелегко возвращать прежние кондиции и само ощущение баскетбола. Но шаг за шагом это происходит. Немного побаливает колено, не без этого. И в этом плане, нам не повезло: если бы сезон не был остановлен, мы точно увидели бы Тимофея на площадке. И даже сейчас, если Евролига возобновится, Мозгов будет готов играть. В связи с этим, разумеется, в отношении следующего сезона будем с ним разговаривать, делать все, чтобы он остался и помог нам.

А что по остальным игрокам? Может, какие-то решения были приняты еще до паузы?

Павел Астахов: Невозможно сейчас ничего решить, потому что многое неясно. Какой бюджет будет на следующий сезон, в каком евротурнире мы будем играть. У нас же лицензия на Евролигу не постоянная: уже четвертый сезон заходим туда по спортивному принципу, выигрывая "серебро" в Единой лиге. А бюджет ощутимо зависит, играем мы в Евролиге или в Еврокубке. В Еврокубке все-таки можно обойтись игроками не такими дорогостоящими и высококлассными, какие требуется в Евролиге.

Раз уж вы сказали про спортивный принцип. РФБ по-прежнему не решила вопрос с определением чемпиона России. Если исходить из текущей таблицы в регулярном чемпионате, титул вроде бы должен достаться "Химкам". Что думаете по этому поводу на данный момент?

Павел Астахов: Мы попали в ситуацию, когда внезапно был остановлен сезон. Здесь нет виноватых, это общая тенденция во всем мире. В каких-то странах решили определить чемпиона исходя из актуальной турнирной таблицы, другие чемпионаты остались без чемпионов. У нас в "Химках" может быть одно мнение, но в Единой лиге клубы проголосовали, что чемпион определен не будет. Это право лиги, с этим ничего не поделаешь. То же самое касается титула чемпиона России. Для нас было бы престижно его получить, мы никогда не были чемпионами страны. Но если РФБ примет решение не определять чемпиона, мы ему подчинимся. А в следующем сезоне завоюем это звание на площадке.