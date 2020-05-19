На дорогах Москвы на 10 процентов снизилось число ДТП

Аварийность и смертность с начала года снизилась на 10%, но тяжесть последствий от нарушений скоростного режима возросла. Об этом сообщает департамента транспорта столицы.

По данным департамента, сокращение количества ДТП вызвано, в том числе, значительным снижением количества перемещающихся транспортных средств в связи с введением ограничительных мер и режима повышенной готовности в городе. Так, 15 мая это года произошло 77 ДТП, в то время как 15 мая прошлого года - 562. Вчера на дорогах было зафиксировано 86 ДТП, а год назад 18 мая - 407 аварий.

- При сокращении общего числа ДТП аварии с тяжелыми последствиями продолжают происходить. К сожалению, свободные дороги провоцируют автомобилистов превышать разрешенную скорость движения и нарушать правила дорожного движения, что недопустимо, - приводят слова заммэра Москвы и руководителя департамента транспорта столицы Максима Ликсутова. - Совместно с сотрудниками ГИБДД подробно анализируем каждое ДТП и проводим мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на МКАД и в ТиНАО, на магистралях, где происходит наибольшее количество ДТП с пострадавшими из-за высокой скорости движения.

Кстати, 26 мая в 16:00 на Youtube-канале "Московский транспорт" пройдет урок безопасности для детей и их родителей. Основной упор будет сделан на правильном переходе через улицу, перемещении в летнее время на транспортных средствах и прочее. В этот раз урок проведут совместно транспортный комплекс столицы и совет отцов при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка. "Уже третий год подряд к 1 июню к "Отцовскому патрулю" присоединяются активные папы из 75 регионов страны, - рассказывает руководитель Федерального совета отцов Андрей Коченов. - Мы проводим на протяжении всего лета совместные рейды, направленные на профилактику и предупреждение чрезвычайных происшествий. Общаемся с детьми во дворах, на водах и на дорогах".