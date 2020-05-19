Некоторые регионы вынуждены вернуть строгие меры самоизоляции

Еще несколько регионов, которые совсем недавно ослабили режим самоизоляции, вынуждены вновь вернуться к строгим мерам. Первой была Белгородская область, где резко выросло число выявленных случаев коронавируса. Теперь к ней присоединились Свердловская, Саратовская области и город Калининград.

В первой обнаружен крупный очаг COVID-19, во второй выросла ковидная статистика, а в городе - жители сами виноваты. Не соблюдали дистанцию. Этим власти регионов еще раз демонстрируют: возврат к самоизоляции возможен в любой момент, если люди будут нарушать правила и начнет расти число инфицированных.

Вот и в Свердловской области смягчение в полной мере и дня не продержалось. Некоторые меры пришлось отложить как минимум на неделю. В логистической компании, которая развозит товар по 632 магазинам "Красное и белое", произошла крупная вспышка коронавируса, сообщил губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Всего несколько дней назад он анонсировал частичный выход из самоизоляции: открытие летних кафе и торговых центров. Но как раз торговля и подложила мину под эти планы. По данным Роспотребнадзора, новая инфекция выявлена у 136 сотрудников склада торговой сети. Протестировано чуть более четверти коллектива, а всего на складе трудятся 800 человек. Тестирование продолжается. "Мы считаем, ситуация сегодня находится под контролем. И в полном закрытии склада нет необходимости", - пояснила "РГ" позицию регионального управления Роспотребнадзора официальный представитель ведомства Анна Ожиганова.

Тем не менее этот случай сыграл решающую роль при принятии властями решения о снятии ограничений. Базой для выхода из самоизоляции является коэффициент распространения инфекции в регионе, который показывает, сколько человек заражает один больной. Он должен быть либо равен единице, либо меньше. Именно таким был коэффициент в области до вспышки на складе. Теперь он превысил лимит.

Возврат к самоизоляции возможен в любой момент, если люди будут нарушать правила и начнет расти число инфицированных

Но на отдельные послабления власти все-таки пошли: жителям со вчерашнего дня разрешили прогулки в парках и посещение поликлиник, стоматологий и других медицинских учреждений. Остальное - подождет.

А в Саратовской области не оставили и этого. Здесь вновь запретили прогулки и спорт на открытом воздухе даже по двое и с соблюдением дистанции. Эта радость продлилась всего неделю. Но, увы, темп прироста COVID-19 в регионе - 7,5 процента в день (по стране - 3,9).

"Это нехороший симптом. Не хотелось бы ужесточать меры, но это вынужденно. Жителям следует набраться терпения и дождаться стабилизации ситуации", - пояснил председатель саратовского правительства Александр Стрелюхин.

В регионе уже зафиксировали 1871 случай заболевания коронавирусом, только за последние сутки инфекцию подтвердили еще у 177 человек. COVID-19 подтвержден в том числе у шестимесячного ребенка, скончавшегося от пневмонии.

В Калининграде ситуация с ковидной статистикой таких тревог не вызывает. И чтобы этого не произошло, власти города приняли превентивные меры.

Сезон фонтанов в Калининграде открылся 12 мая, но продлился он всего четыре дня. В мэрию поступили сигналы о толпах людей, которые собирались вокруг фонтанов. Горожане, пришедшие полюбоваться водным шоу, не соблюдали полутораметровую дистанцию, многие не надевали маски.

Особенный ажиотаж вызвал запуск светомузыкального фонтана в Биржевом сквере на Ленинском проспекте. Чтобы не подвергать калининградцев риску заразиться коронавирусом, все городские фонтаны отключили. Точную дату возобновления сезона в городской администрации назвать затруднились. Она будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе. Вероятно, фонтаны заработают, когда в области официально разрешат проведение массовых мероприятий. Пока запрет на сборища, в том числе спортивные и культурные, действует до 31 мая.

В то же время в Калининградской области продолжает действовать отмена обязательной самоизоляции для всех, кроме пожилых и имеющих хронические заболевания. С 12 мая в регионе открыты торговые центры и салоны красоты. Динамика выявленных случаев COVID-19 позволила смягчить режим самоизоляции. Когда принималось решение, ежедневный прирост не превышал пяти процентов от общего числа пациентов, не изменилась ситуация и к середине мая.

Правда, чтобы и в дальнейшем сдержать распространение инфекции, в регионе ужесточили масочный режим. С 14 мая калининградцы должны носить маски не только в помещениях и в общественном транспорте, но и на улице.