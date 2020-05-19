На Урале проверят торговую сеть после вспышки COVID-19 на складе

В оперативном штабе Свердловской области по борьбе с коронавирусом рассказали, какие меры принимаются, чтобы не допустить развитие очага, который образовался в логистическом центре. Его арендует крупная сеть магазинов "у дома", специализирующейся на алкоголе.

Заместитель губернатора Павел Креков отметил, что эта вспышка осложнила ситуацию с коронавирусом в регионе. В том числе из-за этого было принято решение отложить на несколько дней ослабление ограничительных мер.

- В общей сложности на предприятии работает 834 человека. 232 обследовали, и у 136 подтвердился COVID-19, - доложил Креков. - Почти у всех - в бессимптомной форме. Принято решение о дополнительном обследовании, и через несколько дней мы будем видеть реальную картину.

Центр закрыт на карантин, люди отправлены на изоляцию. Продукцию обработали. Логистику отследил Роспотребнадзор. Работа сети взята на контроль.

- Вчера, сегодня и завтра группы Роспотребнадзора будут изучать практически каждый магазин сети на предмет соблюдения тех ограничений, которые существуют. Если будет обнаружено несоблюдение, объекты будут закрыты, - сказал Креков.

По его словам, с руководством сети достигнута договоренность о том, что проводить обследование работников будет само предприятие за свой счет.

- Они заинтересованы в том, чтобы сеть существовала и функционировала, - отметил замгубернатора.

Напомним, товары со склада развозят в 632 магазина. В больнице находится 26 сотрудников фирмы.