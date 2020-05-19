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19.05.2020 19:41
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин - об открытии МФЦ, начале плановой медпомощи и салонах красоты

Текст: Любовь Проценко
На вопрос, когда в столице заработают салоны красоты и москвичи снова могут выйти погулять на улице, мэр Москвы Сергей Собянин сказал телеканалу "Россия": не раньше, чем когда начнет снижаться смертность, а рост заболеваемости коронавирусом в городе будет исчисляться не тысячами человек, а сотнями и даже десятками.

В настоящее время из 720 крупных и средних промышленных предприятий Москвы заработали 711. Как отметил заммэра по экономике Владимир Ефимов, это 99 процентов производства. На очереди, по словам мэра, открытие МФЦ и начало оказания плановой медицинской помощи. "Без салонов красоты никто не умер, а медицинская помощь часто ждать не может", - объяснил глава города такую очередность.

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В то же время он призывает осознавать угрозы, которые продолжает нести пандемия - для этого достаточно посмотреть на десятки машин скорой помощи у городских стационаров, заглянуть в их реанимационные. Вот почему, возобновляя работу промышленности и строек, Москва одновременно ужесточает требования к соблюдению санитарного режима.

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Пока же мэр больше всего рад тому, что столице удалось избежать самого страшного сценария: пика заболеваемости, при котором здравоохранение не справляется с ним. Именно такой прогноз предсказывали эксперты Москве еще три-четыре недели назад, и то, что он не сбылся, по словам Собянина, - главный итог работы города за последние месяцы.

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