Собянин - об открытии МФЦ, начале плановой медпомощи и салонах красоты

В настоящее время из 720 крупных и средних промышленных предприятий Москвы заработали 711. Как отметил заммэра по экономике Владимир Ефимов, это 99 процентов производства. На очереди, по словам мэра, открытие МФЦ и начало оказания плановой медицинской помощи. "Без салонов красоты никто не умер, а медицинская помощь часто ждать не может", - объяснил глава города такую очередность.

В то же время он призывает осознавать угрозы, которые продолжает нести пандемия - для этого достаточно посмотреть на десятки машин скорой помощи у городских стационаров, заглянуть в их реанимационные. Вот почему, возобновляя работу промышленности и строек, Москва одновременно ужесточает требования к соблюдению санитарного режима.

Пока же мэр больше всего рад тому, что столице удалось избежать самого страшного сценария: пика заболеваемости, при котором здравоохранение не справляется с ним. Именно такой прогноз предсказывали эксперты Москве еще три-четыре недели назад, и то, что он не сбылся, по словам Собянина, - главный итог работы города за последние месяцы.