Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
19.05.2020 14:24
Рубрика: Авто

В Москве за два дня отменили более 660 штрафов водителям

Текст: Ирина Огилько

Водителям, допустившим при оформлении цифрового пропуска ошибку в номере автомобиля, отменяют штрафы. За первые два дня этой недели отменено 667 штрафов. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

По данным департамента, если 18 мая было отменено 133 штрафа, то 19 мая уже 534.

Как ранее рассказывал заммэра столицы и руководитель департамента транспорта столицы Максим Ликсутов, никакой цели сбора штрафов у департамента нет.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Как обжаловать штрафы за поездку без пропуска

"Мы видим, что сейчас количество автомобилей без пропусков - не более 3%. Но все же очень просим, перед выездом проверять привязку автомобиля к пропуску, - сказал Ликсутов.

Напомним, проверить привязку авто к пропуску можно в чат-боте @MosAutoCheckBot, в приложении "Московский транспорт" или на портале мэра Москвы.

Заполнить заявление на отмену штрафов можно в электронном виде на порталах mos.ru или avtokod.mos.ru.