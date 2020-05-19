В Москве за два дня отменили более 660 штрафов водителям

Водителям, допустившим при оформлении цифрового пропуска ошибку в номере автомобиля, отменяют штрафы. За первые два дня этой недели отменено 667 штрафов. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

По данным департамента, если 18 мая было отменено 133 штрафа, то 19 мая уже 534.

Как ранее рассказывал заммэра столицы и руководитель департамента транспорта столицы Максим Ликсутов, никакой цели сбора штрафов у департамента нет.

"Мы видим, что сейчас количество автомобилей без пропусков - не более 3%. Но все же очень просим, перед выездом проверять привязку автомобиля к пропуску, - сказал Ликсутов.

Напомним, проверить привязку авто к пропуску можно в чат-боте @MosAutoCheckBot, в приложении "Московский транспорт" или на портале мэра Москвы.

Заполнить заявление на отмену штрафов можно в электронном виде на порталах mos.ru или avtokod.mos.ru.