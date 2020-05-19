В Приамурье зафиксирована первая смерть от коронавируса

В Серышевском районе Амурской области зафиксирована первая смерть от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"У скончавшейся 80-летней женщины имелись сопутствующие заболевания, которые отягощали течение болезни: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и другие, - рассказала на заседании оперативного штаба руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Как сообщил корреспонденту "РГ" глава Серышевского района Олег Кирдун, умершая заболела после приезда своей родственницы в село Тавричанка, чтобы выразить соболезнования по поводу смерти близкого человека.

"Она посетила несколько семей, со всеми контактировала. Хотя сама знала, что болеет, но объяснила, что ей было неловко перед родными, и она все равно приехала выразить сочувствие", - говорит Олег Кирдун.

Сейчас в Приамурье выявлено 247 человек с COVID-19. У большей части пациентов болезнь протекает в форме пневмонии, которая, по мнению врачей, труднее поддается лечению.

Региональное правительство приняло решение ввести карантин в городах Свободный и Шимановск. Въехать и выехать из них можно только по пропускам и тем, кто имеет местную прописку.