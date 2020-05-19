В Приморье подтверждено более 1400 случаев COVID-19

За минувшие сутки количество подтвержденных случаев COVID-19 в Приморье увеличилось на 63. Общее число людей, у которых был диагностирован коронавирус, достигло 1402 человек. Такие данные сегодня прозвучали на заседании оперативного штаба, сообщает пресс-служба правительства края.

Вчера был отмечен 71 новый случай.

По информации министерства здравоохранения, в понедельник из госпиталей выписан 21 пациент. Общее число выздоровевших - 410.

Как рассказала главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская, на территории края действуют 13 обсерваторов, где в данный момент находятся 607 граждан.

"В четырех из них находятся 272 человека, прибывшие в Приморье из других субъектов России для работы на предприятиях региона вахтовым методом", - уточнила Детковская.

На сегодняшний день от коронавируса в Приморье умерли 14 человек.

Напомним, что из-за сложной эпидемиологической обстановки правительство Приморья продлило действие ограничительных мер до 1 июня - с 31 марта в крае действует режим полной самоизоляции.