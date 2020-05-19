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19.05.2020 10:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кировской области из-за исчезновения ребенка завели дело об убийстве

Текст: Андрей Андреев (Киров)

По факту безвестного исчезновения четырехлетнего мальчика в Кировской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК России "Убийство малолетнего". Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

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О судьбе ребенка по-прежнему пока ничего неизвестно.

Напомним, 17 мая вечером в деревне Якино Лебяжского района пропал четырехлетний мальчик. В полицию родители сообщили о пропаже сына только на следующий день. К поискам ребенка тут же подключились следователи, полиция, кинологи, волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" и местные жители.

Следователи осмотрели место жительства пропавшего, прилегающую территорию, другие жилые и нежилые дома в деревне, опросили местных жителей.

Опубликованы приметы пропавшего ребенка. На вид четыре-пять лет, рост 120-130 сантиметров, волосы светлые короткие, глаза карие. Был одет в ветровку светлого цвета с синими полосками, колготки синего цвета, светлую майку, черные резиновые сапоги, на голове темная шапка.

Тех, кому что-либо известно о пропавшем мальчике или обстоятельствах его исчезновения, просят сообщить по телефонам: 8 (8332) 485-327, 485-100 или 102.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

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