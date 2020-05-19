Нижегородский СК завел дело из-за выброшенных в лесу вакцин

Уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ - "Халатность" - заведено по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под Дзержинском. Об этом сообщает СК РФ.

По версии следствия, коробки с вакцинами обнаружил во время прогулки в лесном массиве местный житель. Он снял находку на камеру и разместил видеозапись в соцсети. Далее информация попала в региональные и федеральные СМИ, что послужило поводом для доследственной проверки органов СК.

На месте происшествия следователи обнаружили и изъяли 67 картонных коробок с вакциной от гриппа в одноразовых шприцах. Срок годности препарата, изготовленного в ноябре прошлого года, составляет 12 месяцев.

Следователи провели обыски, в ходе которых была изъята медицинская документация о поставках вакцины. К совершению преступления оказалась причастна сотрудница одной из городских больниц Дзержинска. Женщину допросили в качестве подозреваемой, она дала признательные показания. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.