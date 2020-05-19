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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Медики: Тополиный пух не вызывает аллергии

Текст: Наталья Граф (Омск)
В Сибири раньше времени начался сезон цветения тополей, во время которого у многих людей обостряются аллергические реакции.
Фото: iStock
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- В последние годы в Омске ведется поэтапная замена тополей на деревья других пород, не дающих пуха и не вызывающих аллергию, - сообщает администрация города Омска.

Однако врачи утверждают, что тополя абсолютно безопасны для горожан и, наоборот, способствуют улучшению экологии.

- Бытует мнение, что тополя вызывают аллергию, поэтому их и стали вырубать. Но это не так, - рассказала "РГ" врач-аллерголог-иммунолог, ассистент кафедры внутренних болезней и семейной медицины ОмГМУ Елена Надей. - В моей 30 летней практике не было ни одного пациента с аллергией на тополь. Да, вместе с тополиным пухом может переносится аллергенная пыльца луговых трав. Но этот период занимает всего лишь одну-две недели в году.

По словам аллергологов, в советское время тополя высаживали в крупных промышленных центрах не просто так.

- На всех улицах, особенно вдоль магистралей высаживали настоящие, широколистные тополя, а не пирамидальные, - говорит Елена Надей. - Это уникальное растение. За счет липкой составляющей широкого большого листа эти деревья задерживали вредные вещества выхлопных газов машин. Корневая система, не углубляющаяся в пласт, перерабатывала вредные вещества.

Страдающим аллергией на пыльцу луговых трав медики советуют носить маски и защитные очки, пользоваться барьерными спреями и соблюдать специальную диету.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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