Омский микроминиатюрист создал защитные маски для насекомых

Коронавирус натолкнул омского Левшу Анатолия Коненко на необычный эксперимент. Художник решил не терять времени в самоизоляции и надел на разных насекомых защитные маски.

От инфекции уже "защищены" стрекозы, осы, бабочки, кузнечики. В компанию к насекомым затесался и краб. На очереди - комар, маска которого будет самой крошечной.

- Насекомых я увидел на даче, и, не откладывая, решил взяться за работу, - сообщил "РГ" Анатолий Коненко. - Чтобы защитные маски были выполнены по всем правилам, изучил технологию, подобрал подходящий материал. Все они, хотя и имеют разный размер, но многослойны и выполнены строго по инструкции. Работа потребовала более двух недель.

Сейчас микроминиатюрист заканчивает едва ли не рекордную по размеру маску - для комара. Она будет меньше в три раза меньше рисового зернышка. Мастер признается, что она требует особенной методики, но суть технологии держит в секрете.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.